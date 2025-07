US-PAK Deal: अमेरिका को बहुत सारी शुभकामनाएं…US की PAK के साथ ऑयल डील पर शशि थरूर का तंज, कहा – पाक में तेल भंडार होने की बात कभी नहीं सुनी

Shashi Tharoor On US : ट्रंप के पाकिस्तान से तेल खरीदने वाले बयान को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका और पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है। थरूर ने गुरुवार (31 जुलाई, 2025) को तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान में तेल मिलने को लेकर भ्रम हो गया है। इसके अलावा

भारत की अर्थव्यवस्था को ‘मरी हुई अर्थव्यवस्था’ कहे जाने को थरूर ने गंभीर मामला कहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से संसद परिसर में बात करते हुए तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने ये बयान दिया।

पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के बारे में थरूर ने कहा, “मुझे लगता है कि उन्हें (अमेरिका को) पाकिस्तान में तेल मिलने को लेकर कुछ भ्रम है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ।” उन्होंने कहा, “हम कभी एक ही देश थे और मैंने कभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं सुनी कि पाकिस्तान में कोई तेल भंडार है। लेकिन अगर अमेरिकी वहाँ जाकर खोज करना चाहते हैं, तो उन्हें करने दीजिए।”

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा की थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपने विशाल तेल भंडार को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही, ट्रंप ने इसे एक बड़ी ऊर्जा साझेदारी भी बताया।

