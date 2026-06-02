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Shashi Tharoor: ‘यह बेवजह थोपा जा रहा है…’ वंदे मातरम् पर शशि थरूर के बयान ने मचाया बवाल! BJP ने दिया कड़ा जवाब!

Shashi Tharoor on Vande Mataram: सरकारी कार्यक्रमों में पूरा वंदे मातरम गाने को अनिवार्य करने पर शशि थरूर ने उठाए सवाल, इसे बताया बेवजह का बोझ. जानिए BJP ने क्या दिया तीखा जवाब.

By: Shivani Singh | Published: June 2, 2026 6:00:23 PM IST

सरकारी कार्यक्रमों में पूरा वंदे मातरम गाने को अनिवार्य करने पर शशि थरूर ने उठाए सवाल
सरकारी कार्यक्रमों में पूरा वंदे मातरम गाने को अनिवार्य करने पर शशि थरूर ने उठाए सवाल


Shashi Tharoor vande mataram controversy: सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत और अंत में वंदे मातरम के सभी पांचों अंतरे गाए जाने की प्रथा पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सवाल उठाए हैं. थरूर ने इसे लोगों पर ‘बेवजह थोपा गया नियम’ बताया. इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने तीखा पलटवार किया. मालवीय ने साफ शब्दों में कहा कि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक राष्ट्रीय गीत का जो रूप तय है, उसे गाना ऑप्शनल नहीं है. यह नया विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब कुछ ही महीने पहले संसद में इस मुद्दे पर लंबी बहस हो चुकी है.

पूरे गीत को अनिवार्य बनाना कितना सही?

शशि थरूर ने साफ किया कि राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ का सम्मान करने को लेकर कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों के शुरू और आखिर में पूरे गीत को अनिवार्य बनाने पर उन्हें आपत्ति है. शशि थरूर ने कहा, ‘वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और जब यह गाया जाता है, तो हम सब सम्मान में खड़े होते हैं. इसके पहले अंतरे या शुरुआती कुछ पंक्तियों को ज्यादातर लोग जुबानी याद रखते हैं.’

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थरूर का कहना था कि पारंपरिक रूप से सरकारी कार्यक्रमों का फॉर्मेट अलग रहा है, जिसमें वंदे मातरम एक बार गाया जाता था और राष्ट्रगान अलग से बजाया जाता था. उन्होंने आगे कहा, ‘अब वे चाहते हैं कि हर कार्यक्रम की शुरुआत में भी सभी पांचों अंतरे गाए जाएं और खत्म होने पर भी. मुझे लगता है कि यह लोगों पर बेवजह थोपा जा रहा है.’

‘पूरा गीत गाना वैकल्पिक है’

केरल में चल रही इस बहस का जिक्र करते हुए थरूर ने बताया कि राज्य सरकार का रुख है कि पूरा गीत गाना वैकल्पिक है, जबकि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की राय इससे अलग दिखती है. थरूर ने कहा, ‘इस मामले पर शायद आगे चलकर कोई कानूनी फैसला लेना पड़े, क्योंकि संसद ने ऐसा कोई कानून पास नहीं किया है जो इसे जरूरी बनाता हो. यह अब तक परंपरा का मामला रहा है.’

उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके इस बयान को राष्ट्रीय गीत के विरोध के रूप में न देखा जाए. थरूर ने हंसते हुए कहा, “हम सब वंदे मातरम का सम्मान करते हैं. मैं आपके लिए इसे खुशी-खुशी गा भी सकता हूँ.’

अपनी बात को समझाने के लिए थरूर ने दिल्ली के एक हालिया बुक लॉन्च का उदाहरण दिया, जिसमें उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन शामिल हुए थे. उन्होंने बताया कि वहां कार्यक्रम से पहले और बाद में, दोनों समय पूरा गीत बजाया गया. थरूर के मुताबिक, ‘दर्शकों के लिए एक लंबे और थोड़े कम जाने-पहचाने गीत के लिए दो बार खड़े रहना एक समस्या बन गया.’

बीजेपी का पलटवार

शशि थरूर के इस बयान पर बीजेपी ने बेहद सख्त रुख अपनाया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा कि सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाना कोई ‘ऑप्शनल’ काम नहीं है, और न ही यह कोई ऐसा मामला है जहां कोई राज्य अपनी मर्जी से फैसला ले सके.

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