Trump Tariff on India: ट्रंप के फोड़े टैरिफ बम की कैसे हवा निकाल सकता है भारत? शशि थरूर ने सुझाया, बताया तगड़ा ‘एक्शन प्लान’!

Shashi Tharoor On US Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। पहले उन्होंने 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, लेकिन अब उन्होंने इसे दोगुना कर दिया है। ट्रंप के इस फैसले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर का एक बयान सामने आया है।

शशि थरूर ने कहा कि अगर अमेरिका हम पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाता है, तो हमें भी उन पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए। सिर्फ़ व्यापार के नाम पर रिश्ते खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है? रिश्ते हमारी तरफ़ से नहीं, बल्कि अमेरिका की तरफ़ से खराब हो रहे हैं।

शशि थरूर ने ट्रंप के फैसले पर पलटवार किया

कांग्रेस सांसद ने ट्रंप के फैसले पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या उन्हें हमारे रिश्तों की कद्र नहीं है और अगर उन्हें नहीं है, तो हमें क्यों करनी चाहिए? वहां रहने वाले भारतीयों को अपनी आवाज मुखर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा क्योंकि हमारा उनके साथ 90 अरब डॉलर का बिजनेस है और अगर हर चीज 50% महंगी होगी, तो खरीदार भी सोचेंगे कि वे भारतीय प्रोडक्ट क्यों खरीदें?

अमेरिकी निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया जाए- थरूर

थरूर ने कहा यह भी कि अगर वे ऐसा करते हैं, तो हमें भी अमेरिकी निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि कोई भी देश हमें इस तरह धमका सकता है। दूसरी ओर, भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस निर्णय पर नाराजगी जताई है और कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कदमों के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगाया है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं। भारत ने अमेरिका के इस फैसले को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अव्यावहारिक बताया है और स्पष्ट किया है कि देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने पहले 1 अगस्त से भारत पर टैरिफ लगाने का फैसला किया था, लेकिन बाद में इसे 7 अगस्त से लागू करने का फैसला किया।

