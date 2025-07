पुलिस से मारपीट, कैंपस में प्रदर्शन… शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रा की खुदकुशी पर जमकर हुआ हंगामा- VIDEO

Sharda University Suicide Case: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा विश्वविद्यालय की छात्रा ज्योति ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। खबर फैलने के बाद से ही मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर काफी हंगामा हो रहा है। ज्योति यहां बीडीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। उसने मंडेला गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें ज्योति ने अपनी मौत के लिए दो प्रोफेसरों को जिम्मेदार ठहराया। अब इस मामले में उन दोनों प्रोफेसरों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, शारदा विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. अजीत कुमार ने भी कहा कि जो भी आरोपी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मामला नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का है। ज्योति हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली थी। पुलिस ने छात्रा के शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही, छात्र लगातार विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया।

टीवी 9 की रिपोर्ट के मुताबिक बीडीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा ज्योति ने दो प्रोफेसरों और विश्वविद्यालय प्रबंधन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस को छात्रा के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में ज्योति ने लिखा है – अगर मेरी मौत हुई तो इसके लिए पीसीपी और डेंटल मेडिकल के शिक्षक ज़िम्मेदार होंगे। महेंद्र सर और शेरी मैम मेरी मौत के ज़िम्मेदार हैं।

