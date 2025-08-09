Sharad Pawar: ‘वोट चोरी’ विवाद के बीच शरद पवार ने किया चौंकाने वाला खुलासा, एक शख्स ने दी थी 160 सीटों की गारंटी, बदल जाता महाराष्ट्र का पूरा खेल

Sharad Pawar: चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों के बीच, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख शरदचंद्र पवार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एक व्यक्ति ने उन्हें 288 में से 160 सीटें जीतने की गारंटी दी थी।

एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, “मुझे याद है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले, दो लोग दिल्ली में मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि हम आपको महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 160 सीटों की गारंटी देते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, सच कहूँ तो मुझे चुनाव आयोग पर कोई शक नहीं था।”

‘मैंने और राहुल गांधी ने मना कर दिया’

उन्होंने आगे कहा, “इसके बाद मैंने उन लोगों और राहुल गांधी के साथ एक मीटिंग तय की। वे जो कुछ भी कहना चाहते थे, राहुल गांधी के सामने कह दिया, लेकिन राहुल गांधी और मेरी राय थी कि हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह हमारा तरीका नहीं है।”

बता दें कि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, वो चुनाव आयोग पर वोट चोरी होने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेस भी की थी, जिसमें उन्होंने कथित वोट चोरी के सबूत पेश किये थे।

