NDA में शामिल होने जा रहे हैं शरद पवार? सुप्रीमो की चुप्पी और विधायकों की बगावत ने बढ़ाई हलचल!

महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय जबरदस्त हलचल है. कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी (एसपी) महा विकास अघाड़ी (MVA) का साथ छोड़कर एनडीए (NDA) में शामिल हो सकती है. इस चर्चा ने खुद एनसीपी (एसपी) के भीतर भी बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि पार्टी के कम से कम आधे विधायकों ने नेतृत्व को साफ कह दिया है कि वे विपक्ष में बैठने के बजाय सत्ताधारी गठबंधन के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे.

विधायकों के सुर क्यों बदले?

महाराष्ट्र में एनसीपी (एसपी) के पास फिलहाल 10 विधायक हैं. इनमें से 5 विधायकों का तर्क है कि अगर पार्टी एनडीए के साथ हाथ मिला लेती है, तो उनके लिए अपने-अपने क्षेत्रों के विकास के लिए फंड जुटाना और प्रशासनिक मंजूरियां लेना काफी आसान हो जाएगा.

पार्टी के ही एक सीनियर लीडर ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, ‘पार्टी के भीतर हर दिन बैठकें और चर्चाएं चल रही हैं. कम से कम 5 विधायकों ने नेतृत्व के सामने खुलकर इच्छा जताई है कि कांग्रेस में विलय करने या विपक्ष में रहने से कहीं बेहतर है कि हम एनडीए का हिस्सा बन जाएं.’ पार्टी के दिग्गज नेता जयंत पाटिल ने भी अपने करीबियों के सामने यह माना है कि कम से कम आधे विधायक एनडीए के साथ जाने के पक्ष में हैं.

शरद पवार की चुप्पी और सुप्रिया सुले का रुख

इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने फिलहाल पूरी तरह चुप्पी साध रखी है. उन्होंने पार्टी के भविष्य के कदम को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बैठक भी नहीं बुलाई है. वहीं दूसरी तरफ, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने भी एनडीए में शामिल होने की इन अटकलों को न तो सिरे से खारिज किया है और न ही इसका समर्थन किया है.

दरअसल, हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट (शिवसेना UBT) के 6 लोकसभा सांसद पाला बदलकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए थे. उन सांसदों ने भी यही दलील दी थी कि निर्वाचन क्षेत्रों के विकास और सरकारी काम कराने के लिए वे शिंदे गुट में जा रहे हैं. इसी पाला-बदल के बाद से एनसीपी (एसपी) के भी एनडीए में जाने की अटकलें तेज हो गईं.

एनडीए को क्यों है शरद पवार की जरूरत?

भले ही शरद पवार की पार्टी के पास विधानसभा में सिर्फ 10 और लोकसभा में 8 सीटें हों, लेकिन एनडीए के लिए यह समर्थन बेहद मायने रखता है. गठबंधन को आने वाले समय में परिसीमन बिल जैसे कई अहम कानून पास कराने के लिए अपनी संख्या बल बढ़ानी है. बीजेपी नेताओं का मानना है कि एनडीए को मजबूत स्थिति में रहने के लिए एनसीपी (एसपी) जैसे छोटे लेकिन असरदार दलों का साथ लेने के लिए तैयार रहना चाहिए.

मुलाकातों का दौर और सहयोगियों की नाराजगी

महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हाल ही में हुईं कुछ मुलाकातों ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है. हाल ही में शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके दफ्तर में जाकर मुलाकात की. इसके तुरंत बाद जयंत पाटिल ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े से मीटिंग की. इतना ही नहीं, एमएलसी एकनाथ खडसे ने भी विनोद तावड़े और फिर शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है.

इन मुलाकातों पर महा विकास अघाड़ी के सहयोगियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. खासकर शिवसेना (UBT) को शरद पवार की एकनाथ शिंदे से मुलाकात रास नहीं आई. उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शिंदे के केबिन में जाकर इस तरह मुलाकात करना शिवसेना के लिए दुखद है.

हालांकि, कांग्रेस को अब भी भरोसा है कि शरद पवार विपक्ष का साथ नहीं छोड़ेंगे. महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि शरद पवार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को कोई नुकसान पहुंचे.