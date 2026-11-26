Sharad Pawar Health Update: महाराष्ट्र की राजनीति के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP(SP) के प्रमुख शरद पवार की गुरुवार 26 नवंबर 2026 को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 85 साल के शरद पवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया. उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई. इस बीच उनकी बेटी और सांसद सुप्रीय सुले को पार्टी की एक अहम बैठक बीच में छोड़कर अस्पताल पहुंचना पड़ा. घटना के बाद सुप्रिया ने सोशल मीडिया पर पिता की सेहत की जानकारी शेयर की.

सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर दिया पिता का हेल्थ अपडेट

सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर बताया कि हम बाबा को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं. लगता है डिहाइड्रेशन हो गया है. उन्हें धीरे चलने और कम ट्रैवल करने की ज़रूरत है, लेकिन बाबा सुनते ही नहीं. उन्हें अपना काम बहुत पसंद है. आप सभी की चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद.

We are admitting Baba to Breach Candy Hospital. It appears to be dehydration. He needs to slow down and travel less, but Baba just doesn’t listen. He loves his work far too much. Thank you all for your concern and good wishes.🙏🏻 डिहायड्रेशनचा त्रास झाल्याने बाबांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. डॉक्टरांनी त्यांना प्रवास कमी करण्याचा तसेच विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे. पण बाबा ऐकत नाहीत. त्यांना कामात रमून जायला आवडते. बाबांची तब्येत ठीक आहे. आपण सर्वांनी व्यक्त केलेल्या काळजीबद्दल आणि दिलेल्या शुभेच्छांबद्दल मनापासून आभार. 🙏🏻 — Supriya Sule (@supriya_sule) November 26, 2026

सुप्रिया सुले मीटिंग छोड़कर पिता से मिलने गईं

शरद पवार के हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर मिलने पर सुप्रिया सुले ने अपना शेड्यूल बदल दिया. वह मुंबई के नरीमन पॉइंट में पार्टी ऑफिस में थीं, जहां NCP (SP) के स्टेट प्रेसिडेंट शशिकांत शिंदे की बुलाई मीटिंग चल रही थी. हालांकि, पिता की तबीयत के बारे में पता चलने पर सुप्रिया सुले मीटिंग बीच में ही छोड़कर ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल चली गईं.

शरद पवार इस साल चौथी बार हॉस्पिटल में भर्ती

शरद पवार को इससे पहले 2 नवंबर को सीने में दर्द और खांसी की शिकायत के बाद पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था. उस समय, हॉस्पिटल ने बताया था कि उन्हें प्ल्यूरिटिस चेस्ट पेन हो रहा है, यह एक ऐसी कंडीशन है जो सांस लेने में दिक्कत के साथ और बिगड़ सकती है. उन्हें आगे की जांच और मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल में रखा गया था.

फरवरी में उन्हें दो बार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. हाल ही में उन्हें सीने और सांस की नली में इन्फेक्शन हुआ था. बार-बार हॉस्पिटल में भर्ती होने के कारण, डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और कम ट्रैवल करने की सलाह दी है. उनकी अभी की हेल्थ कंडीशन के बारे में डिटेल्ड मेडिकल जानकारी का इंतज़ार है.