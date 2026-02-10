Home > देश > Sarang Lakhani: शरद पवार की नातिन की शादी तय, कौन हैं वो शख्स जो बनने जा रहा रेवती सुले का दूल्हा?

Sarang Lakhani: शरद पवार की नातिन की शादी तय, कौन हैं वो शख्स जो बनने जा रहा रेवती सुले का दूल्हा?

Revati Sule Wedding: नेशनल कांग्रेस पार्टी  के लीडरशरद पवार और MP सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले जल्द ही सारंग लखानी से शादी करने वाली हैं. यह जानकारी स्मृति शिंदे ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कपल और उनके परिवार को बधाई देते हुए शेयर की.

By: Heena Khan | Published: February 10, 2026 1:56:19 PM IST

सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी


Revati Sule Wedding: नेशनल कांग्रेस पार्टी  के लीडर शरद पवार और MP सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले जल्द ही सारंग लखानी से शादी करने वाली हैं. यह जानकारी स्मृति शिंदे ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कपल और उनके परिवार को बधाई देते हुए शेयर की. कांग्रेस लीडर और पूर्व मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी स्मृति शिंदे ने एक कैप्शन में रेवती सुले, उनकी मां और पोलिटिशियन सुप्रिया सुले, सदानंद सुले और विजय सुले को टैग करते हुए लिखा, “बधाई हो.” एक सूत्र ने ABP लाइव को बताया किमीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेवती सुले की शादी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मध्यस्थता से तय हुई.

You Might Be Interested In

सारंग लखानी कौन हैं?

सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के होने वाले पति, सारंग लखानी मुंबई से हैं. उनके लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के अनुसार, लखानी 8 साल से ज़्यादा समय से विश्वराज ग्रुप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं. इससे पहले, उन्होंने मॉडर्न हाइड्रोजन में बिज़नेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट (BDC) के तौर पर काम किया था. इस बीच, सुप्रिया सुले के दामाद, सारंग लखानी, विश्वराज ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण लखानी के बेटे हैं. सारंग बैडमिंटन प्लेयर भी हैं. उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है.

प्रियंका की नानी-दादी का केरला की इस कला से खास नाता, ऐसे ही नहीं हॉलीवुड फिल्मों में दिखाती दम

You Might Be Interested In

एजुकेशन

लखनी ने 2014 में नागपुर यूनिवर्सिटी से BCom में ग्रेजुएशन पूरा किया. उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट बैंगलोर से मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है और बाद में मई 2023 में कोलंबिया बिज़नेस स्कूल से MBA पूरा किया.

रेवती सुले कौन हैं?

सुप्रिया सुले और सदानंद सुले के दो बच्चे हैं, रेवती सुले और विजय सुले. रेवती सुले ने मशहूर लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (LSE) से ग्रेजुएशन किया और सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से बैचलर ऑफ़ आर्ट्स की डिग्री ली. उन्होंने बारामती लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार अपनी माँ, सुप्रिया सुले के कैंपेन में एक्टिवली हिस्सा लिया था.

Silver Price Today 10 Feb, 2026: बाजार खुलते ही गिर गए चांदी के दाम, 5000 से आई नीचे, जानें आज का दाम

You Might Be Interested In
Tags: revati suleSharad Pawarsupriya suleWedding Season
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026

महाशिवरात्रि कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

February 5, 2026
Sarang Lakhani: शरद पवार की नातिन की शादी तय, कौन हैं वो शख्स जो बनने जा रहा रेवती सुले का दूल्हा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sarang Lakhani: शरद पवार की नातिन की शादी तय, कौन हैं वो शख्स जो बनने जा रहा रेवती सुले का दूल्हा?
Sarang Lakhani: शरद पवार की नातिन की शादी तय, कौन हैं वो शख्स जो बनने जा रहा रेवती सुले का दूल्हा?
Sarang Lakhani: शरद पवार की नातिन की शादी तय, कौन हैं वो शख्स जो बनने जा रहा रेवती सुले का दूल्हा?
Sarang Lakhani: शरद पवार की नातिन की शादी तय, कौन हैं वो शख्स जो बनने जा रहा रेवती सुले का दूल्हा?