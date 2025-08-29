Home > देश > Shankaracharya: पूरी के नए एसपी प्रतीक सिंह ने शंकराचार्य से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया

Shankaracharya: पूरी के नए एसपी प्रतीक सिंह ने शंकराचार्य से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया

Shankaracharya: पूरी के नए एसपी प्रतीक सिंह ने शंकराचार्य से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन को ध्यानपूर्वक सुना और कार्यान्वयन में लाने का दिया आश्वासन

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 29, 2025 20:52:19 IST

Shankaracharya: पूरी के नए एसपी प्रतीक सिंह ने शंकराचार्य से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया
Shankaracharya: पूरी के नए एसपी प्रतीक सिंह ने शंकराचार्य से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया

पुरी, ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट 
Shankaracharya: ओड़िशा के पूरी जिले के नए पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रतीक सिंह ने पदभार संभालने के तुरंत बाद परंपरा के अनुरूप गोवर्धन मठ जाकर पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती से मार्गदर्शन और आशीर्वाद ली। इस अवसर पर उन्होंने मठ के वरिष्ठ संतों और अधिकारियों के साथ भी भेंट की तथा अपने कार्यकाल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराया।

सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र है पुरी

 जानकारी के मुताबिक शंकराचार्य ने इस मौके पर कहा कि “पुरी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र है। जगन्नाथ मंदिर की महिमा और पवित्रता पूरी दुनिया में अद्वितीय है”, किंतु समय-समय पर यह असामाजिक और विधर्मी तत्वों की नजरों में रहता है। इसलिए मंदिर और उसकी परंपराओं की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मंदिर की व्यवस्था और पवित्रता ही दिव्यता का आधार 

उन्होंने आगे कहा कि मंदिर की व्यवस्था और उसकी पवित्रता ही इसकी दिव्यता का आधार है। यदि इसमें किसी तरह की अव्यवस्था या लापरवाही होती है, तो मंदिर की गरिमा प्रभावित हो सकती है। शंकराचार्य ने एसपी से अपेक्षा जताई कि पुलिस प्रशासन पूरी दृढ़ता के साथ असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखे और श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए।

Maratha Reservation: फडणवीस जी में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव, नहीं मिला 7 दिनों में मराठा आरक्षण – हर्षवर्धन सपकाल

मठ की ओर से यह भी कहा गया कि पुरी का विस्तृत समुद्र तट सिर्फ मनोरंजन का स्थान न बनकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा व सुरक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। खासतौर पर नशे और अवैध गतिविधियों पर कठोर निगरानी रखी जानी आवश्यक है।

मार्गदर्शन को ध्यानपूर्वक सुना और कार्यान्वयन में लाने का दिया आश्वासन 

इस अवसर पर एसपी प्रतीक सिंह के साथ जिला पुलिस प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न थानों के प्रभारी उपस्थित थे। सभी ने शंकराचार्य के मार्गदर्शन को ध्यानपूर्वक सुना और इसे कार्यान्वयन में लाने का आश्वासन दिया।

भेंट के दौरान मठ के अलग-अलग विभागों के प्रतिनिधियों ने भी पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत की। इसमें मंदिर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाएं, तथा अपराध नियंत्रण जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

Indian Railways: पूजा स्पेशल रेलगाड़ियों का टाइम टेबल जारी, अब फेस्टिवल पर घर जाना आसान

पुरी के नए एसपी की यह पहल उनके कार्यकाल की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यदि पुलिस प्रशासन मठ और समाज के साथ समन्वय कर कार्य करे, तो न केवल श्रीजगन्नाथ मंदिर की गरिमा बनी रहेगी, बल्कि पुरी को एक सुरक्षित और आध्यात्मिक नगरी के रूप में और अधिक मजबूती मिलेगी।

Tags: Odisha NewsShankaracharya Nischalananda SaraswatiSri Jagannath Temple news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
Shankaracharya: पूरी के नए एसपी प्रतीक सिंह ने शंकराचार्य से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Shankaracharya: पूरी के नए एसपी प्रतीक सिंह ने शंकराचार्य से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shankaracharya: पूरी के नए एसपी प्रतीक सिंह ने शंकराचार्य से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया
Shankaracharya: पूरी के नए एसपी प्रतीक सिंह ने शंकराचार्य से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया
Shankaracharya: पूरी के नए एसपी प्रतीक सिंह ने शंकराचार्य से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया
Shankaracharya: पूरी के नए एसपी प्रतीक सिंह ने शंकराचार्य से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?