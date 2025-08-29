Shankaracharya: पूरी के नए एसपी प्रतीक सिंह ने शंकराचार्य से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया

पुरी, ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट

Shankaracharya: ओड़िशा के पूरी जिले के नए पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रतीक सिंह ने पदभार संभालने के तुरंत बाद परंपरा के अनुरूप गोवर्धन मठ जाकर पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती से मार्गदर्शन और आशीर्वाद ली। इस अवसर पर उन्होंने मठ के वरिष्ठ संतों और अधिकारियों के साथ भी भेंट की तथा अपने कार्यकाल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराया।

सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र है पुरी

जानकारी के मुताबिक शंकराचार्य ने इस मौके पर कहा कि “पुरी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र है। जगन्नाथ मंदिर की महिमा और पवित्रता पूरी दुनिया में अद्वितीय है”, किंतु समय-समय पर यह असामाजिक और विधर्मी तत्वों की नजरों में रहता है। इसलिए मंदिर और उसकी परंपराओं की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मंदिर की व्यवस्था और पवित्रता ही दिव्यता का आधार

उन्होंने आगे कहा कि मंदिर की व्यवस्था और उसकी पवित्रता ही इसकी दिव्यता का आधार है। यदि इसमें किसी तरह की अव्यवस्था या लापरवाही होती है, तो मंदिर की गरिमा प्रभावित हो सकती है। शंकराचार्य ने एसपी से अपेक्षा जताई कि पुलिस प्रशासन पूरी दृढ़ता के साथ असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखे और श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए।

मठ की ओर से यह भी कहा गया कि पुरी का विस्तृत समुद्र तट सिर्फ मनोरंजन का स्थान न बनकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा व सुरक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। खासतौर पर नशे और अवैध गतिविधियों पर कठोर निगरानी रखी जानी आवश्यक है।

मार्गदर्शन को ध्यानपूर्वक सुना और कार्यान्वयन में लाने का दिया आश्वासन

इस अवसर पर एसपी प्रतीक सिंह के साथ जिला पुलिस प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न थानों के प्रभारी उपस्थित थे। सभी ने शंकराचार्य के मार्गदर्शन को ध्यानपूर्वक सुना और इसे कार्यान्वयन में लाने का आश्वासन दिया।

भेंट के दौरान मठ के अलग-अलग विभागों के प्रतिनिधियों ने भी पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत की। इसमें मंदिर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाएं, तथा अपराध नियंत्रण जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

पुरी के नए एसपी की यह पहल उनके कार्यकाल की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यदि पुलिस प्रशासन मठ और समाज के साथ समन्वय कर कार्य करे, तो न केवल श्रीजगन्नाथ मंदिर की गरिमा बनी रहेगी, बल्कि पुरी को एक सुरक्षित और आध्यात्मिक नगरी के रूप में और अधिक मजबूती मिलेगी।