एक ऐसा गांव जहां घरों में नहीं हैं दरवाजे, चोरी करने वाले को मिलता है शनि देव का दंड!

Shani Shingnapur Village: भारत में एक ऐसा गाँव है जहाँ दरवाज़ा बंद न करना एक आम बात है, महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर में, घर बहुत पहले से बिना दरवाज़ों के बनाए जाते हैं, और आज भी, कई लोग बिना ताले के रहते हैं. गहने, कैश और रोज़मर्रा का सामान अक्सर बिना सुरक्षा के छोड़ दिया जाता है, ऐसा कुछ जो कहीं और सोचना भी लगभग नामुमकिन लगता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जीवनशैली वहाँ लगभग 300 साल पुरानी एक मान्यता से जुड़ी है.

शनि देव पर भरोसा

स्थानीय कहानी के अनुसार, भारी बारिश के बाद पनसनाला नदी के पास एक बड़ा काला पत्थर मिला. जब गाँव वालों ने उसे छुआ, तो उन्हें लगा कि उससे खून बहने लगा है. कहा जाता है कि उस रात, गाँव के मुखिया को शनि देव का सपना आया, जिन्होंने बताया कि वो पत्थर उनकी मूर्ति है और वो गाँव को नुकसान से बचाएँगे. एक शर्त थी. मूर्ति को छत के नीचे नहीं रखना था, ताकि देवता बिना किसी रुकावट के गाँव की देखभाल कर सकें. पत्थर को एक खुले प्लेटफॉर्म पर लगाने के बाद, गांव वालों ने धीरे-धीरे दरवाज़े और ताले लगाना बंद कर दिया, उन्हें भरोसा था कि कोई भी गलत काम करने पर सज़ा मिलेगी. समय के साथ, यह विश्वास रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया.

आज भी नहीं है घरों में दरवाजे

आज भी, कुछ घरों में एंट्रेंस पर सिर्फ़ सादे लकड़ी के पैनल या पर्दे इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर जानवरों को बाहर रखने के लिए, सिक्योरिटी के लिए नहीं. यह आइडिया घरों से आगे भी फैला हुआ है. कहा जाता है कि 2015 में बने एक पुलिस स्टेशन में सामने का कोई दरवाज़ा नहीं है, और 2011 में खुली एक बैंक ब्रांच में बहुत कम दिखने वाले लॉकिंग सिस्टम लगे थे, जो लोकल परंपराओं के हिसाब से थे.

यहां रहने वालों का कहना है कि उन्हें चोरी की चिंता नहीं है. कई लोगों का मानना ​​है कि जो कोई भी चोरी करने की कोशिश करेगा, उसे तुरंत नतीजे भुगतने होंगे, अंधेपन से लेकर लंबे समय तक बुरी किस्मत तक. गांव में बड़ी संख्या में विज़िटर भी आते हैं. रोज़ाना लगभग 40,000 लोग मंदिर देखने और इस अनोखे तरीके से ज़िंदगी जीने का अनुभव करने आते हैं. पिछले कुछ सालों में कभी-कभी चोरी की खबरें आती रही हैं, हालांकि लोकल लोग अक्सर कहते हैं कि ये घटनाएं गांव के बाहर ही हुई थीं.

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