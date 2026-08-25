Home > देश > भारत का वह गांव, जहां पत्थर की शिला से निकलता है खून; घरों में क्यों नहीं लगाए जाते ताले

भारत का वह गांव, जहां पत्थर की शिला से निकलता है खून; घरों में क्यों नहीं लगाए जाते ताले

Shani Shingnapur : महाराष्ट्र के इस गांव में दुकानें बिना ताले के खुली रह सकती हैं और लोग शहर से बाहर जाते समय पड़ोसियों से अपने घरों की रखवाली करने के लिए नहीं कहते.

By: JP Yadav | Published: August 25, 2026 1:42:58 PM IST

भारत का वह गांव, जहां पत्थर की शिला से निकलता है खून; घरों में क्यों नहीं लगाए जाते ताले
भारत का वह गांव, जहां पत्थर की शिला से निकलता है खून; घरों में क्यों नहीं लगाए जाते ताले


Shani Shingnapur : ओटीटी पर धमाल मचाने वाली वेबसीरीज’दोपहिया’नहीं देखी तो कोई बात नहीं. भारत में एक ऐसा गांव भी है, जहां पर घरों में दरवाजे नहीं हैं, क्योंकि यहां पर चोरी नहीं होती है. इस अनोखे गांव में न तो दरवाज़े हैं, न ताले और न ही चोरी की कोई रिपोर्ट. इसका राज़ 300 साल पुराना एक पत्थर है, जिससे खून निकलता है. महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में मौजूद शनि शिंगणापुर गांव के लोग पीढ़ियों से बिना दरवाज़ों और तालों के रह रहे हैं. इस गांव में जहां घरों में सामने के दरवाज़े नहीं हैं. यह महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर की परंपरा है.

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर (पहले अहमदनगर) ज़िले में स्थित शनि शिंगणापुर भगवान शनि के साथ अपने अनोखे जुड़ाव के लिए जाना जाता है. शनि हिंदू देवता हैं जो शनि ग्रह और न्याय से जुड़े हैं. यह गांव पारंपरिक रूप से बिना दरवाज़ों और तालों के रहा है. यहां के लोग देवता की सुरक्षा पर भरोसा करते हैं. यह परंपरा लगभग 300 साल पुरानी एक लोककथा से जुड़ी है.

You Might Be Interested In

बिना दरवाज़ों वाले गांव के पीछे की लोककथा

लोककथाओं के अनुसार, एक बार भारी बारिश और बाढ़ के कारण पनसनाला नदी के किनारे एक बड़ा काला पत्थर बहकर आ गया था. जब एक स्थानीय निवासी ने लगभग 1.5 मीटर लंबे उस पत्थर को छड़ी से छुआ, तो कहा जाता है कि उससे खून निकलने लगा. स्थानीय लोककथा के अनुसार, उस रात भगवान शनि गांव के मुखिया के सपने में आए और बताया कि वह पत्थर उनकी ही मूर्ति है. देवता ने ग्रामीणों को निर्देश दिया कि वे इसे गांव में खुले आसमान के नीचे रखें. वहीं, भगवान शनि ने गांव के मुखिया से यह भी कहा कि मूर्ति को छत के नीचे नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें बिना किसी रुकावट के गाँव की रखवाली करनी थी. कहा जाता है कि उन्होंने ग्रामीणों को नुकसान से बचाने का वादा किया था.

ग्रामीणों ने उस पत्थर को एक खुले चबूतरे पर स्थापित किया, जो पूजा का केंद्र बन गया. समय के साथ  शनि की सुरक्षा में विश्वास गांव की उस अनोखी परंपरा से गहराई से जुड़ गया, जिसमें घरों में पक्के दरवाज़े नहीं लगाए जाते थे. लोककथाओं के अनुसार, एक बार भारी बारिश और बाढ़ के कारण पनसनाला नदी के किनारे एक बड़ा काला पत्थर बहकर आ गया था. कहा जाता है कि जब एक स्थानीय निवासी ने लगभग 1.5 मीटर लंबे उस पत्थर को छड़ी से छुआ, तो उसमें से खून निकलने लगा. 

आस्था पर बसा गांव

पीढ़ियों से यहां के निवासियों का मानना ​​रहा है कि जो कोई भी गांव में चोरी करने की कोशिश करेगा, उसे दैवीय सज़ा मिलेगी. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, चोर अंधे हो गए हैं, जबकि बेईमान लोगों को साढ़े सात साल तक बुरे दौर का सामना करना पड़ा है. कुछ निवासी कभी-कभी लकड़ी के पैनल या ऐसी ही रुकावटों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आवारा जानवरों को अंदर आने से रोका जा सके. हालांकि, पारंपरिक रूप से कई घरों में ताले वाले पक्के दरवाज़े नहीं होते थे.

बिना पारंपरिक तालों वाला पुलिस स्टेशन और बैंक

गांव की सार्वजनिक सुविधाओं को भी इस परंपरा से जोड़ा गया है. सितंबर 2015 में खुले पुलिस स्टेशन में भी पारंपरिक मुख्य दरवाज़ा नहीं था। शनि शिंगणापुर एक ऐसी बैंक शाखा के लिए भी मशहूर हुआ जो शुरुआत में बिना पारंपरिक लॉकिंग सिस्टम के काम करती थी. टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2011 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (अब UCO बैंक) ने शनि शिंगणापुर में भारत की पहली बिना ताले वाली बैंक शाखा खोली थी. इस शाखा में कांच का प्रवेश द्वार और रिमोट-कंट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉकिंग व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया था।

दैवीय सुरक्षा में विश्वास का मतलब यह नहीं है कि यहां कभी चोरी नहीं हुई. ‘द इंडिपेंडेंट’ के अनुसार, 2010 में एक पर्यटक ने बताया कि उसकी गाड़ी से 35,000 रुपये नकद और कीमती सामान चोरी हो गया था. 2011 में 70,000 रुपये के सोने के गहने चोरी होने की एक और घटना सामने आई थी.

ये घटनाएं स्थानीय आस्था और अपराध की सच्चाई के बीच का अंतर दिखाती हैं. शनि शिंगणापुर की बिना दरवाज़े वाले गांव के तौर पर पहचान इस विश्वास से बनी है कि दैवीय न्याय यहां के निवासियों की रक्षा करता है न कि इस सोच से कि यहां चोरी हो ही नहीं सकती। निवासियों और श्रद्धालुओं के लिए, यह आस्था गांव की पहचान का एक अहम हिस्सा बनी हुई है, भले ही अब ताले और सुरक्षा कैमरे आम हो गए हैं.

Tags: Maharashtra News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मां के नक्शेकदम पर चलीं ये 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस!

August 24, 2026

7 चमत्कारी हनुमान मंदिर: जहां पूरी होती है हर मनोकामना!

August 24, 2026

कौन हैं केजिया लिज मेजो?

August 24, 2026

इन स्मार्टफोन्स में मिलते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर

August 23, 2026

दीपशिखा ने बताया कैसे कोयला में शूट हुआ बिना कपड़ों...

August 23, 2026

YRKKH फेम मोहिसन खान ने की सगाई

August 23, 2026
भारत का वह गांव, जहां पत्थर की शिला से निकलता है खून; घरों में क्यों नहीं लगाए जाते ताले

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत का वह गांव, जहां पत्थर की शिला से निकलता है खून; घरों में क्यों नहीं लगाए जाते ताले
भारत का वह गांव, जहां पत्थर की शिला से निकलता है खून; घरों में क्यों नहीं लगाए जाते ताले
भारत का वह गांव, जहां पत्थर की शिला से निकलता है खून; घरों में क्यों नहीं लगाए जाते ताले
भारत का वह गांव, जहां पत्थर की शिला से निकलता है खून; घरों में क्यों नहीं लगाए जाते ताले