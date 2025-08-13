Home > देश > Shamli Farmer’s Protest: किसानों द्वारा किया गया ट्रेक्टर मार्च और धरना प्रदर्शन

Shamli Farmer’s Protest: किसानों द्वारा किया गया ट्रेक्टर मार्च और धरना प्रदर्शन

Shamli Farmer's Protest: शामली में भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक दिवसीय ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। यह मार्च सिटी के ग्रीन सिटी मैरिज होम से  शहर के प्रमुख चौक-चौराहों से होता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा था जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 13, 2025 17:32:14 IST

शामली से वरुण पंवार कि रिपोर्ट 

Shamli Farmer’s Protest: जनपद शामली में भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक दिवसीय ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। यह मार्च सिटी के ग्रीन सिटी मैरिज होम से  शहर के प्रमुख चौक-चौराहों से होता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा था जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कार्यों को रोकने का प्रयास किया तो आक्रोशित होकर उन्होंने गेट खोलते हुए जबरन अंदर एंट्री की और फिर एक दिवसीय धरना देते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया।

ट्रेक्टर रैली का तय तारीख से पहले किया आयोजन 

दरअसल आपको बता दे कि आज जनपद में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा 15 अगस्त को निकला  जाने वाली ट्रैक्टर मार्च को आज 13 अगस्त  के दिन निकल गया है। जो जनपद के सिटी ग्रीन मैरिज होम से लेकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए जनपद की कलेक्ट्रेट में पहुंचे जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए एक दीप से धरना दिया और जिलाधिकारी को अपना कहीं सूत्रीय मांग का एक ज्ञापन सोपा है वही इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के मंडलीय अध्यक्ष कपिल ख़ाटियान व कुलदीप पंवार ने कि यह ट्रैक्टर मार्च हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के दिन निकाला जाता था, लेकिन इस बार 15 अगस्त को किसी अधिकारी या आम जन को कोई असुविधा न हो, इसलिए इसे दो दिन पहले, यानी 13 अगस्त को आयोजित किया गया है। 
जो यह मार्च शामली से होता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंच है। जहां उन्होंने अपना ट्रैक्टर मार्च के बाद किसानों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलकर अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपेगा। मार्च के दौरान किसानों ने सरकार से कृषि से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग की और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। किसानों ने यह ट्रैक्टर मार्च भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय नेतृत्व के आवाहन पर निकला है। इससे पूर्व भी किसान यूनियन टिकैत किसने की विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश के चार अलग-अलग क्षेत्र में बड़ी महापंचायत कर चुकी है।

