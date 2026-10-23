Shahnawaz Hussain Children: कौन हैं शाहनवाज हुसैन के बेटे-बेटी? जानिए वो क्या करते हैं और किसकी हो रही है शादी

सैयद शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक प्रमुख नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. उनके बड़े बेटे की शादी हो रही है, जिसके वीडियोज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. आइए जानते हैं कि शाहनवाज हुसैन के कितने बेटे-बेटी हैं और किसकी शादी हो रही है.

शाहनवाज हुसैन के कितने बच्चे हैं?

भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के कुल तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बेटे (अरबाज हुसैन और अदीब हुसैन) और एक बेटी आयरा हुसैन हैं.

बच्चे क्या करते हैं?

शाहनवाज हुसैन के दोनों बेटे अरबाज और अदीब राजनीतिक दुनिया से दूर हैं. वे आमतौर पर मीडिया की चकाचौंध से दूर निजी जीवन जीते हैं. हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बचपन में अदीब ने पढ़ाई के साथ-साथ एक बच्चों के टीवी सीरियल में काम किया था और दोनों भाई फुटबॉल व संगीत में रुचि रखते हैं. इसके अलावा अन्य जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है. वहीं शाहनवाज हुसैन की सबसे छोटी संतना यानी कि उनकी बेटी आयरा स्कूल में पढ़ाई कर रही है.

किसकी हो रही शादी?

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के बड़े बेटे अरबाज हुसैन की शादी हो रही है. शादी की तैयारियों की कई तस्वीरें सामने आई हैं. वहीं कुछ वीडियोज भी सामने आए हैं, जिनमें लोक गायिका करीना पांडे शादी समारोह में प्रस्तुति दे रही हैं. आपको बता दें कि अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि उनके बेटे की किससे शादी हो रही है.

दिलचस्प है शहनवाज और उनकी पत्नी की लव स्टोरी

शाहनवाज हुसैन ने 1986 में दिल्ली के पूसा पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया था. इसी दौरान दिल्ली की सड़कों पर उनकी नजर पहली बार रेणु शर्मा पर पड़ी और वह उन्हें दिल दे बैठे. कॉलेज आने-जाने के लिए शाहनवाज रोजाना डीटीसी की 740 नंबर बस से सफर करते थे. जब रेणु बस में चढ़ती थीं, तो शाहनवाज अक्सर उन्हें बैठने के लिए अपनी सीट दे दिया करते थे. एक दिन उनके दोस्त ने रेणु को सीट दे दी, जिसके बाद वह पहली बार शाहनवाज के बगल में बैठीं. इसी सफर के दौरान दोनों के बीच पहली बातचीत हुई और उन्होंने एक-दूसरे का नाम जाना. इसके बाद दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने 12 दिसंबर 1994 को शादी कर ली.

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