Shahjahanpur Road Accident: तेज रफ्तार कार ने ठेली मजदूरों को मारी टक्कर, एक की मौत, छह घायल

शिशांत शुक्ला की रिपोर्ट, Shahjahanpur Road Accident: शाहजहांपुर में मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसे में एक ठेली मजदूर की मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा थाना तिलहर क्षेत्र के नवीन मंडी गेट के सामने हुआ, जहां सब्जी खरीदकर लौट रहे दो ठेली मजदूरों को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कस्बे के रहने वाले सुरेंद्र कश्यप और इरशाद खान रोज की तरह सुबह सब्जी खरीदने के लिए मंडी पहुंचे थे। वहां से ठेली में सब्जियां भरकर मोहल्लों में बेचने के लिए निकले ही थे कि अचानक बरेली की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुरेंद्र कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इरशाद गंभीर रूप से घायल हो गए।

सीआरपीएफ के जवान भी घायल

कार में सवार सीआरपीएफ जवान प्रदीप और उनके परिवार के चार सदस्य भी इस हादसे में घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, प्रदीप बुलंदशहर से बरेली जा रहे थे, लेकिन रास्ता भटकने के कारण शाहजहांपुर आ पहुंचे। वहां से बरेली लौटते समय यह हादसा हो गया। घटना के तुरंत बाद राहगीरों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा। इरशाद खान और कार में सवार घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर

हादसे के चलते हाईवे पर करीब आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। सब्जियों से भरी ठेली और क्षतिग्रस्त कार को हटाने के बाद यातायात बहाल किया गया। इस हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है, खासकर ठेली मजदूर समुदाय में। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस इलाके में स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।