बेटे को दी चूहे मारने की दवा, खुद को भी किया भगवान के हवाले; छोड़ गए 36 पन्नो का सुसाइड नोट

Shahjahanpur Suicide Case: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ एक व्यापारी ने अपने 4 साल के मासूम बेटे की जान ले ली। सिर्फ इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने बेटे की जान लेने के बाद पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली।

Published By: Heena Khan
Published: August 27, 2025 12:12:00 IST

Shahjahanpur Family Suicide Case: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ एक व्यापारी ने अपने 4 साल के मासूम बेटे की जान ले ली। सिर्फ इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने बेटे की जान लेने के बाद पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। मासूम बेटे को जहर दिया गया और दंपत्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीँ कहा जा रहा है कि व्यापारी व्यापार में घाटे से परेशान था। वहीँ वो कर्ज में डूबा हुआ रहता था और व्यापार में उसे काफी नुकसान भी झेलना पड़ा था। इसी वजह से उसने अपने परिवार को खत्म कर दिया। 

जानिए पूरा मामला 

वहीँ अब पुलिस का कहना है कि, मृतकों की पहचान 35 साल के सचिन ग्रोवर, 30 साल की पत्नी शिवांगी और 4 के बेटे फतेह के रूप में हुई है। आपको बता दें कारोबारी ने 36 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा है। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। वहीँ इस दौरान सुसाइड नोट को भी जांच के लिए भेजा गया। पता चला है कि, बुधवार सुबह जब घर में कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने खिड़की से देखा तो कमरे में दोनों के शव फंदे से लटके हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। 

इस तरह की सुसाइड 

वहीँ जब देखा तो इस दौरान 4 साल का बेटा बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। जबकि पति-पत्नी के शव घर के अलग-अलग कमरों में फंदे से लटके हुए थे। इतना ही नहीं इस दौरान सभी को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने जानकारी दी कि बच्चे को जहर दिया गया था। पुलिस ने बताया- पति-पत्नी ने पहले बच्चे को चूहे मारने की दवा दी। उसके बाद दोनों ने अलग-अलग कमरों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी का शव बेडरूम में रस्सी से लटका मिला, जबकि पति ने ड्राइंग रूम में रस्सी से फांसी लगा ली। 

नोट: अगर आपके या फिर आपके किसी परिचित/जानकार के मन में सुसाइड का ख्याल आता है तो यह याद रखिए जिंदगी है तो सबकुछ है। ऐसी स्थिति में आप हेल्पलाइन नंबर की मदद ले सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर आप कॉल कर सकते हैं और उचित परामर्श ले सकते हैं। आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल करके भी अपने लिए मदद ले सकते हैं। यहां फोन करने पर विशेषज्ञ जरूरतमंद को इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे। यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।

Tags: Shahjahanpur Family Suicide Caseshahjahanpur news
