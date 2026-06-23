गुजरात में AAP को झटका, विधायक चैतर वसावा को 7 साल की सजा, विधायकी खतरे में

Gujarat News: गुजरात में आम आदमी पार्टी के सबसे फायरब्रांड नेता चैतर वसावा को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. वसावा को यह सजा 2023 में अक्टूबर महीने में वनकर्मियों पर हमले के मामले में दोषी करार देते हुए सोमवार को सजा का ऐलान किया. दो साल से अधिक की सजा होने से चैतर वसावा की विधायकी खतरे में आ गई है.

गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका लगा है. वनकर्मियों पर हमले के मामले में आप विधायक चैतर वसावा और उनकी पत्नी समेत कुल 9 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद चैतर वसावा की विधायकी भी खतरे में पड़ सकती है. चैतर वसावा नर्मदा जिले की डेडियापाड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं. राजपीपल कोर्ट ने सोमवार को एक फैसला सुनाया. इसमें अक्टूबर, 2023 में वनकर्मियों पर कथित हमले के मामले में कोर्ट ने चैतर वसावा को दोषी माना है. कोर्ट ने चैतर वसावा को सात साल की सजा सुनाई है.

मामला क्या है? चलिए जानते है:

यह मामला अक्टूबर 2023 का है. वन विभाग के अधिकारियों ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरकारी वन भूमि पर गैर-कानूनी रूप से उगाई गई फसलों को हटा दिया था. इस कार्रवाई के बाद किसानों के मुआवजे और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए वन विभाग के कर्मियों को विधायक चैतर वसावा के डेडियापाडा स्थित निजी आवास पर बुलाया गया.

* आरोप था कि वहां उनके बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद वनकर्मियों को गाली दी गई, थप्पड़ मारा गया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई.

* डर का माहौल बनाने के लिए विधायक चैतर वसावा पर अपने हथियार से हवा में एक राउंड गोली चलाने (फायरिंग करने) का भी आरोप लगा.

* अभियोजन पक्ष के अनुसार, अगले दिन वन अधिकारियों से कथित तौर पर डरा-धमकाकर 60,000 रुपये की जबरन वसूली भी की गई थी.

* चैतर वसावा लगभग एक महीने से अधिक समय तक फरार रहे, जबकि पुलिस ने शुरुआती दिनों में ही उनकी पत्नी शकुंतला वसावा और निजी सहायक को गिरफ्तार कर लिया था.

* गुजरात हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद, चैतर वसावा ने 14 दिसंबर 2023 को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी. आम आदमी पार्टी शुरुआत से इस मामले को साजिश बताती आ रही है.

कोर्ट की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ

गुजरात के नर्मदा जिले के राजपीपला में एक सेशंस कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के डेडियापाडा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक चैतर वसावा और कई अन्य आरोपियों को वन अधिकारियों के साथ मारपीट, धमकी देने और उनसे जबरन वसूली करने के मामले में दोषी ठहराया. एडिशनल सेशंस जज ए वी हिरपारा ने फ़ैसला सुनाया और उन्हें सात साल की सजा सुनाई. इस मामले में 2 नवंबर 2023 को एफआईआर दर्ज की गई और 30 जनवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल की गई. 7 अगस्त 2025 को आरोप तय किए गए. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के 17 गवाहों से पूछताछ की गई. चैतर वसावा के बाद सेशंस कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का विकल्प खुला हुआ है लेकिन अब दो साल से अधिक सजा होने के कारण उनकी सदस्यता पर खतरा मंडर गया है. पुलिस ने जो धाराएं लगाई थीं, उनमें अधिककम 10 साल की सजा का प्रावधान था.

कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

इसके अलावा, अतिरिक्त सत्र जज ए.वी. हिरपरा ने आप विधायक चैतर वसावा वकील वंदना भट्ट ने बताया कि शकुंतला समेत बाकी आठ आरोपियों को भी सात साल की सजा सुनाई गई है.

वंदना भट्ट ने कहा, “फिलहाल, सभी आरोपियों को राजपीपल सब-जेल में न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है.