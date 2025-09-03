September 2025 Bank Holidays : सितंबर का आधा महीना बंद रहेगा बैंक, अभी देखें पूरी लिस्ट

September 2025 Bank Holidays : आज-कल के समय में हर चीज इंटरनेट पर निर्भर हो गई है. आपको कोई भी पेमेंट करनी हो वो आसानी से हो जाती है. इन सब कामों के लिए अब बैंक नहीं जाना पड़ता है. आज के समय में बैंक बस लोग बहुत कम ही कामों के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जाता नहीं. आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग है जो बैंक जाते हैं अपने किसी भी काम के लिए. बहुत से लोग आज भी फोन यूज नहीं करते हैं, उनके पास आज भी मोबाइल से पेमेंट करने ता ऑपश्न नहीं है.

ऐसे में अगर इस महीने आपको बैंक जाना हो और आप वहां चले गए, लेकिन वहां जाकर आपको पता लग रहा है कि आपका बैंक आज बंद है और आपको इस बारे में नहीं पता था, इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए आज ही जान लें कि इस महीने कब-कब बैंक बंद रहेगा.

September 2025 Bank Holidays : जानें आपके शहर में कब बंद रहेगा बैंक

3 सितंबर को कर्मा पूजा है जिसकी वजह से पटना और रांची में बैंक नहीं खुलेगा.

4 सितंबर को पहला ओणम है, इसलिए त्रिवेंद्रम और कोच्चि में बैंक बंद रहेगा.

5 सितंबर को मुंबई, दिल्ली और लखनऊ में बैंक बंद रहेगा क्योंकि इस दिन ईद-ए-मिलाद/मिलाद-उन-नबी/थिरुवोनम/मिलाद-ए-शरीफ है.

6 सितंबर को जम्मू, श्रीनगर और गंगोटक में बैंक नहीं खुलेगा क्योंकि उस दिन ईद-ए-मिलाद है.

7 सितंबर को रविवार की वजह से पूरे देश में बैंक की छुट्टी है.

12 सितंबर को शुक्रवार है जो कि ईद-ए-मिलाद के बाद वाला है, इसलिए जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेगा.

13 सितंबर को महीने का पहला शनिवार है जिसकी वजह से उस दिन भी छुट्टी होगी.

14 सितंबर को संडे की वजह से छुट्टी रहेगी.

21 सितंबर को भी संडे पड़ रहा है इसलिए बैंक बंद रहेगा.

22 सितंबर को जयपुर में बैंक बंद रहेगा क्योंकि नवरात्र की स्थापना 23 है.

23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जयंती है और इस दिन जम्मू में बैंक नहीं खुलेंगे.

27 सितंबर को दूसरा शनिवार पड़ रहा है, इसलिए बैंक बंद रहेगा.

28 सितंबर को संडे की वजह से देशबर में बैंक की छुट्टी रहेगी.

29 सितंबर को कोलकाता, गुवाहाटी और श्रीनगर में बैंक की छुट्टी रहेगी, क्योंकि उस दिन महा सप्तमी/दुर्गा पूजा है.

30 सितंबर कोलकाता, त्रिपुरा और भुवनेश्वर समेत कई जगहों पर बैंकों की छुट्टी रहेगी. उस दिन महा अष्टमी/दुर्गा पूजा है.