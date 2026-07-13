Richest King: ये था दुनिया का सबसे अमीर राजा, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे नाम; सपंत्ति सुन पकड़ लेंगे माथा

Richest King: इतिहास में कई ताकतवर बादशाह हुए हैं. लेकिन कुछ ही ऐसे थे जिन्होंने इतनी दौलत जमा की जिसकी आज भी कल्पना नहीं की जा सकती. सोने के बड़े भंडार और अमीर ट्रेड रूट पर कंट्रोल करने से लेकर रिसोर्स से भरे साम्राज्यों पर राज करने तक, इन शासकों ने कई आज के अरबपतियों से भी ज़्यादा दौलत जमा की. उनमें सबसे अमीर माली साम्राज्य के मनसा मूसा थे.

मनसा मूसा की दौलत

14वीं सदी में माली साम्राज्य पर राज करने वाले मनसा मूसा को अब तक का सबसे अमीर राजा माना जाता है. उस समय, माली दुनिया के सबसे बड़े सोने के प्रोड्यूसर में से एक था और नमक के ट्रेड रूट पर भी उसका कंट्रोल था. 1324 में मक्का की अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान, मनसा मूसा ने कथित तौर पर 60,000 से ज़्यादा सेवकों और सैनिकों के साथ यात्रा की थी. उनके साथ टनों सोना ले जाने वाले ऊँट भी थे. कहा जाता है कि उन्होंने मिस्र की अपनी यात्रा के दौरान इतना सोना बांटा कि इससे लोकल मार्केट में उथल-पुथल मच गई और अगले सालों में महंगाई बढ़ गई. आज, उनकी अनुमानित दौलत $400 बिलियन से $415 बिलियन के बीच है.

अकबर की दौलत

मुगल बादशाह अकबर ने अपने ज़माने के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक को चलाया. इतिहासकारों का कहना है कि उनके राज में, मुगल साम्राज्य दुनिया के इकॉनमिक आउटपुट का लगभग 25% था, जिससे यह इतिहास की सबसे बड़ी इकॉनमी में से एक बन गया. रिपोर्ट्स बताती हैं कि अकबर के राज में साम्राज्य के पास आज के हिसाब से लगभग $21 ट्रिलियन की संपत्ति थी.

मीर उस्मान अली खान

हैदराबाद के आखिरी निज़ाम, मीर उस्मान अली खान को 20वीं सदी के सबसे अमीर राजाओं में से एक के तौर पर याद किया जाता है. उनकी दौलत का अंदाज़ा $236 बिलियन से $250 बिलियन के बीच था. उनके पास एक बहुत बड़ा खज़ाना था, जिसमें मशहूर जैकब डायमंड भी शामिल था. कहा जाता है कि यह उनके महल में इतना आम था कि वह इसे पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करते थे.

थाईलैंड के राजा की दौलत

थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न आज दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में से एक हैं. उनकी पर्सनल दौलत का अंदाज़ा $30 बिलियन से $43 बिलियन के बीच है. उनकी ज़्यादातर दौलत रियल एस्टेट होल्डिंग्स और सियाम सीमेंट ग्रुप और सियाम कमर्शियल बैंक जैसी कई बड़ी थाई कंपनियों में बड़े इन्वेस्टमेंट से आती है.