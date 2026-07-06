दिल्ली अस्पताल में वरिष्ठ डॉ की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत, सुसाइड नोट से खुलेगा राज; पुलिस की जांच जारी

Doctor Death case: दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित अरुणा आसफ अली अस्पताल में एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया. 35 वर्षीय डॉक्टर ड्यूटी रूम में अचेत अवस्था में पाए गए, जिन्हें बाद में मृत घोषित कर दिया गया. डॉक्टर सिमरप्रीत सिंह आनंद लुधियाना के रहने वाले थे और एनेस्थीसिया विभाग में तैनात थे.

35 वर्षीय डॉक्टर ड्यूटी रूम में मृत पाए गए, जिसके बाद अस्पताल और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. मौके से पुलिस को तीन पन्नों का सुसाइड नोट और एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसकी जांच की जा रही है.

रूम नंबर 109 में अचेत अवस्था में मिले

जानकारी के अनुसार, यह घटना सोमवार सुबह सामने आई जब पुलिस को पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना मिली. कॉल नंबर 25A के तहत सिविल लाइंस थाने की टीम तुरंत अरुणा आसफ अली अस्पताल पहुंची. वहां एनेस्थीसिया विभाग में तैनात सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी रूम नंबर 109 में अचेत अवस्था में पाए गए. उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मूल रूप से पंजाब के थे डॉ. साहब

मृतक डॉक्टर की पहचान डॉ. सिमरप्रीत सिंह आनंद के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले थे. वह पिछले तीन वर्षों से इसी अस्पताल में एनेस्थीसिया विभाग में सीनियर रेजिडेंट के रूप में कार्यरत थे. घटना के समय वह 4 से 5 जुलाई की रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट ड्यूटी पर थे.

हाथ में कैनुला, सिरिंज, दवाओं की खाली शीशियां बरामद

पुलिस के अनुसार, ड्यूटी रूम अंदर से बंद था. सुबह करीब 9 बजे दरवाजा तोड़कर कमरा खोला गया, जिसके बाद डॉक्टर को बाहर निकाला गया. उनके बाएं हाथ में कैनुला लगा हुआ पाया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने मेडिकल डिवाइस का उपयोग किया था.

घटनास्थल की जांच के लिए जिला क्राइम टीम और FSL रोहिणी की टीम को बुलाया गया. कमरे से सिरिंज, दवाओं की खाली शीशियां और एक काले बैग से सुसाइड नोट तथा डायरी बरामद की गई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तीन पन्नों के सुसाइड नोट में डॉक्टर ने आत्महत्या करने की बात लिखी है.