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Senior Citizen Act: जब अपने ही बच्चे बन जाएं बेगाने, तो बुजुर्गों क्या करना चाहिए? जानें उनके कानूनी अधिकार

Senior Citizen Act: आज-कल के समय में लोग अपने मां-बाप की इजज्त नहीं करते हैं और बुढ़ापे में उनकी रक्षा भी नहीं करते है. ऐसे में बुजुर्गों के पास एक राइट है कि वो अपने लिए आवाज उठा सकते हैं और अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि क्या है वो राइट-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 14, 2026 11:58:57 AM IST

Senior Citizen Act: जब अपने ही बच्चे बन जाएं बेगाने, तो बुजुर्गों क्या करना चाहिए? जानें उनके कानूनी अधिकार


Senior Citizen Act: भारत में बुजुर्गों की सेफटी और उनके सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए ‘मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स एक्ट, 2007’ लागू किया गया है. ये कानून उन माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मजबूत कानूनी ढाल की तरह काम करता है, जिन्हें उनके अपने बच्चे या परिजन अनदेखा करते हैं, उपेक्षा करते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं. हाल के सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बुजुर्गों को घर से निकाल दिया गया या उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. ऐसे हालात में ये कानून उन्हें न्याय और सुरक्षा का रास्ता देता है.

यदि माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक अपनी आय या संपत्ति से अपना जीवन-यापन करने में असमर्थ हैं, तो वे अपने बच्चों या जिम्मेदार रिश्तेदारों से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं. इसमें भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा सुविधाएं शामिल होती हैं. अगर कोई संतान अपने माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करती है या उनकी देखभाल से इनकार करती है, तो बुजुर्ग संबंधित प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए किसी महंगे वकील की आवश्यकता नहीं होती. वे स्वयं या किसी सामाजिक संस्था (NGO) की मदद से भी आवेदन कर सकते हैं.

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संपत्ति और अधिकारों की सेफटी

कई बार माता-पिता अपनी संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें उचित देखभाल नहीं मिलती. ऐसे मामलों में वरिष्ठ नागरिक कानून के तहत संपत्ति का ट्रांसफर रद्द कराने या उसे वापस लेने की मांग कर सकते हैं.

इसके लिए जिला लेवल पर बनाए गए मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज की जा सकती है. ये प्रक्रिया सरल और कम खर्चीली रखी गई है ताकि बुजुर्ग बिना किसी कठिनाई के न्याय प्राप्त कर सकें. अदालतों ने भी कई मामलों में ये माना है कि जरूरत पड़ने पर बुजुर्ग बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार रखते हैं.

 कानूनी कार्रवाई और दंड

यदि कोई संतान अपने माता-पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाती या उन्हें छोड़ देती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद भरण-पोषण न देने या पालन न करने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है. ऐसे मामलों में अधिकतम तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है. यदि ट्रिब्यूनल से भी समाधान नहीं मिलता, तो वरिष्ठ नागरिक उच्च न्यायालय या अन्य सक्षम अदालतों का सहारा ले सकते हैं.

Tags: Elderly Parents RightsParents Property RightsSenior Citizen Act
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