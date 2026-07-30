‘मैं मराठी नहीं बोलूंगा’ सिक्युरिटी गार्ड के ऐसा बोलते ही चली गई नौकरी; MNS की इस शर्त ने बढ़ाई मुसीबत

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा गरमा गया है. नवी मुंबई में एक उत्तर भारतीय शख्स को मराठी भाषा नहीं बोलना महंगा पड़ गया. महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (Maharashtra Navnirman Sena) के कार्यकर्ताओं मराठी भाषा बोलने से इन्कार करने पर एक सिक्युरिटी गार्ड की पिटाई कर दी. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाने वाले रिक्शा चालक की भी पिटाई का मामला सामने आया है. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

सिक्युरिटी गार्ड बोला- ‘मैं मराठी नहीं बोलूंगा’

पूरा मामला नवी मुंबई के सीवुड्स इलाके का है. यहां पर स्थित NRI कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में मराठी भाषा को लेकर झगड़ा हो गया. कुछ देर बात यह झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया. आरोप है कि सिक्युरिटी गार्ड पुरुषोत्तम सिंह ने एक मराठी रिक्शा वाले से बहस करते हुए कहा- ‘मैं मराठी नहीं बोलूंगा.’ इसके बाद यह कहते हुए मराठी बोलने से इन्कार कर दिया. यह भी कहा जा रहा है कि उसने रिक्शा वाले के मोबाइल फोन पर भी हाथ मारा, जो इस घटना को अपने मोबाइल फोन पर वीडियो बना रहा था.

वहीं, इस घटना की जानकारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने संबंधित सिक्युरिटी गार्ड से मुलाकात की और उससे पूछताछ की. इसके बाद पता चला है कि सिक्युरिटी गार्ड ने अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी.

मराठी भाषा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए MNS ने मांग की है कि संबंधित सिक्युरिटी गार्ड को तब तक नौकरी पर न रखा जाए जब तक वह मराठी नहीं सीख लेता. इस घटना से इलाके में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया था.