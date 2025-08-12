Home > देश > Kanpur Kinnar Kajal Murder Case: ब्लैकमेल करते थे दोनों… रूम नंबर-27 से खुला काजल किन्नर की हत्या का राज, ऐसे मिला आकाश विश्वकर्मा

Kanpur Kinnar Kajal Murder Case: ब्लैकमेल करते थे दोनों… रूम नंबर-27 से खुला काजल किन्नर की हत्या का राज, ऐसे मिला आकाश विश्वकर्मा

Kanpur Kinnar Kajal Murder Case: कानपुर के हनुमंत विहार स्थित खाड़ेपुर इलाके में किन्नर काजल और उसके 12 वर्षीय मुंहबोले भाई देव की निर्मम हत्या मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। वारदात के मुख्य आरोपी आकाश ने सोमवार को मध्य प्रदेश के सतना के एक होटल में सुसाइड कर लिया। उसके पास से बरामद सुसाइड नोट में उसने दोनों की हत्या करने की बात स्वीकार की है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 12, 2025 14:06:39 IST

kanpur news, Kanpur Kinnar Kajal Murder Case
kanpur news, Kanpur Kinnar Kajal Murder Case

जेबा खान की रिपोर्ट, Kanpur Kinnar Kajal Murder Case: कानपुर के हनुमंत विहार स्थित खाड़ेपुर इलाके में किन्नर काजल और उसके 12 वर्षीय मुंहबोले भाई देव की निर्मम हत्या मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। वारदात के मुख्य आरोपी आकाश ने सोमवार को मध्य प्रदेश के सतना के एक होटल में सुसाइड कर लिया। उसके पास से बरामद सुसाइड नोट में उसने दोनों की हत्या करने की बात स्वीकार की है। शनिवार को इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब काजल और देव के शव उनके किराए के मकान से बरामद हुए। देव का शव फर्श पर पड़ा था, जबकि काजल का शव दीवान के अंदर छिपाया गया था। कमरे से काजल का आईफोन और अन्य कीमती सामान भी गायब था।

कैसे हुआ खुलासा?

मैनपुरी जिले के धरमंगदपुर गांव निवासी काजल का जन्म लड़के के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में उसने लिंग परिवर्तन करा लिया। कई वर्षों से कानपुर में रह रही काजल ने 12 वर्षीय देव को गोद लेकर अपना मुंहबोला भाई बना लिया था। करीब एक महीने पहले ही वह जरौली निवासी रिटायर्ड फौजी अभिमन्यु के मकान में किराए पर शिफ्ट हुई थी।

Chhatisgarh News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरित लोगों के साथ मारपीट, घायल हुए 36 लोग, जानें पूरा मामला…

जाने पूरा मामला 

चार दिन से काजल का मोबाइल बंद आने पर उसकी मां शनिवार को उसके घर पहुंचीं, दरवाजा अंदर से बंद था। मकान मालिक की मदद से दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर से बदबू आ रही थी और दोनों के शव मिले। परिजनों ने काजल के परिचित दो युवकों पर शक जताया, जिनमें से एक युवक आकाश था, जिसे काजल का पहला बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। सोमवार को सतना पुलिस ने कानपुर पुलिस को सूचना दी कि आकाश ने होटल में सुसाइड कर लिया है।

क्या बोले जेसीपी?

जेसीपी आशुतोष कुमार के मुताबिक, सुसाइड नोट में आकाश ने लिखा कि काजल उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे परेशान होकर उसने हत्या कर दी। आकाश के शव को कानपुर लाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Bihar News: कटिहार में धर्मांतरण का खेल बेनकाब, बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

Tags: kanpur kinnarkanpur newsuttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आप भी जानिए white sauce pasta बनाने का सबसे आसान...

August 11, 2025

जानिए आंवला खाने के बेहतरीन फायदे

August 11, 2025

जानिए किसको नहीं पीना चाहिए चुकंदर का जूस

August 11, 2025

भारत के ये कुछ खास मसालों का राज जानकर, आप...

August 11, 2025

सारा अली खान के जन्मदिन के मौके पर आप भी...

August 11, 2025

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025
Kanpur Kinnar Kajal Murder Case: ब्लैकमेल करते थे दोनों… रूम नंबर-27 से खुला काजल किन्नर की हत्या का राज, ऐसे मिला आकाश विश्वकर्मा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Kanpur Kinnar Kajal Murder Case: ब्लैकमेल करते थे दोनों… रूम नंबर-27 से खुला काजल किन्नर की हत्या का राज, ऐसे मिला आकाश विश्वकर्मा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kanpur Kinnar Kajal Murder Case: ब्लैकमेल करते थे दोनों… रूम नंबर-27 से खुला काजल किन्नर की हत्या का राज, ऐसे मिला आकाश विश्वकर्मा
Kanpur Kinnar Kajal Murder Case: ब्लैकमेल करते थे दोनों… रूम नंबर-27 से खुला काजल किन्नर की हत्या का राज, ऐसे मिला आकाश विश्वकर्मा
Kanpur Kinnar Kajal Murder Case: ब्लैकमेल करते थे दोनों… रूम नंबर-27 से खुला काजल किन्नर की हत्या का राज, ऐसे मिला आकाश विश्वकर्मा
Kanpur Kinnar Kajal Murder Case: ब्लैकमेल करते थे दोनों… रूम नंबर-27 से खुला काजल किन्नर की हत्या का राज, ऐसे मिला आकाश विश्वकर्मा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?