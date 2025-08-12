Kanpur Kinnar Kajal Murder Case: ब्लैकमेल करते थे दोनों… रूम नंबर-27 से खुला काजल किन्नर की हत्या का राज, ऐसे मिला आकाश विश्वकर्मा

जेबा खान की रिपोर्ट, Kanpur Kinnar Kajal Murder Case: कानपुर के हनुमंत विहार स्थित खाड़ेपुर इलाके में किन्नर काजल और उसके 12 वर्षीय मुंहबोले भाई देव की निर्मम हत्या मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। वारदात के मुख्य आरोपी आकाश ने सोमवार को मध्य प्रदेश के सतना के एक होटल में सुसाइड कर लिया। उसके पास से बरामद सुसाइड नोट में उसने दोनों की हत्या करने की बात स्वीकार की है। शनिवार को इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब काजल और देव के शव उनके किराए के मकान से बरामद हुए। देव का शव फर्श पर पड़ा था, जबकि काजल का शव दीवान के अंदर छिपाया गया था। कमरे से काजल का आईफोन और अन्य कीमती सामान भी गायब था।

कैसे हुआ खुलासा?

मैनपुरी जिले के धरमंगदपुर गांव निवासी काजल का जन्म लड़के के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में उसने लिंग परिवर्तन करा लिया। कई वर्षों से कानपुर में रह रही काजल ने 12 वर्षीय देव को गोद लेकर अपना मुंहबोला भाई बना लिया था। करीब एक महीने पहले ही वह जरौली निवासी रिटायर्ड फौजी अभिमन्यु के मकान में किराए पर शिफ्ट हुई थी।

जाने पूरा मामला

चार दिन से काजल का मोबाइल बंद आने पर उसकी मां शनिवार को उसके घर पहुंचीं, दरवाजा अंदर से बंद था। मकान मालिक की मदद से दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर से बदबू आ रही थी और दोनों के शव मिले। परिजनों ने काजल के परिचित दो युवकों पर शक जताया, जिनमें से एक युवक आकाश था, जिसे काजल का पहला बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। सोमवार को सतना पुलिस ने कानपुर पुलिस को सूचना दी कि आकाश ने होटल में सुसाइड कर लिया है।

क्या बोले जेसीपी?

जेसीपी आशुतोष कुमार के मुताबिक, सुसाइड नोट में आकाश ने लिखा कि काजल उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे परेशान होकर उसने हत्या कर दी। आकाश के शव को कानपुर लाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

