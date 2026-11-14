India Pakistan Relations: पहलगाम हमले के बाद भारत की धरती पर कदम रखेगा पाकिस्तानी मंत्री; क्यों मिला न्योता?

Pakistan Minister India Visit: भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में लंबे समय से तनाव बना हुआ है. पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में भी तल्खी देखने को मिली है. इस बीच शनिवार यानी आज 14 नवंबर 2026 को ऐसी खबर सामने आई है, जो दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों के लिहाज से अहम मानी जा रही है. पाकिस्तान के क्लाइमेट मिनिस्टर मुसादिक मसूद मलिक इस महीने के आखिर में भारत आ सकते हैं. उन्हें नई दिल्ली में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) के सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने के लिए नामित किया गया है. अगर उनका दौरा होता है, तो 3 साल से ज्यादा समय बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री की भारत यात्रा होगी.

पाकिस्तान ने किसे नॉमिनेट किया है?

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि उसके क्लाइमेट मिनिस्टर, मुसादिक मसूद मलिक को भारत में होने वाले SCO सिविलाइज़ेशनल डायलॉग के लिए नॉमिनेट किया गया है. पाकिस्तान ने कहा कि वह SCO के फ्रेमवर्क के अंदर आपसी सम्मान की भावना से अलग-अलग सभ्यताओं के बीच बातचीत और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है. हालांकि, उनका भारत दौरा अभी फाइनल नहीं हुआ है. अगर वह नई दिल्ली आते हैं, तो यह भारत-पाकिस्तान रिश्तों में एक बड़ा डेवलपमेंट होगा.

SCO समिट 20-22 नवंबर तक दिल्ली में होगा

SCO सिविलाइज़ेशनल डायलॉग फोरम 20-22 नवंबर तक भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगा. भारत ने पाकिस्तान समेत ऑर्गनाइज़ेशन के सभी 10 मेंबर देशों को इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया है. इसके अलावा, SCO डायलॉग पार्टनर और ऑब्ज़र्वर देशों को भी इस इवेंट में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है. इस फोरम का मकसद यूरेशियन रीजन में कल्चरल एक्सचेंज, सभ्यताओं के बीच बातचीत और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है.

🔊PR No.3️⃣2️⃣8️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ Pakistan to Participate in SCO Civilizational Dialogue in New Delhi 🔗⬇️ https://t.co/tVMPvYwv3P — Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) November 14, 2026

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि इवेंट की तैयारियां चल रही हैं. उन्होंने कहा कि SCO सदस्य देशों समेत कई देशों को इसमें शामिल होने के लिए बुलाया गया है. भारत इस इवेंट को होस्ट करने के लिए उत्सुक है.

पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए

अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था. इस हमले में 26 आम लोग मारे गए थे. जवाब में, भारत ने 6 और 7 मई, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया. इससे दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया. हालांकि, 9 मई को सीजफायर के बाद सैन्य टकराव कम हो गया.

ऐसे में, SCO प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की संभावित भागीदारी पर खास नजर रहेगी. हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या यह दौरा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बड़े बदलाव का संकेत देगा या मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी तक ही सीमित रहेगा.