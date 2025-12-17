Video: ‘जिन्हें छुपाना है, उन्हें ही भूत दिखता है’ संचार साथी ऐप पर India News Manch से जासूसी के आरोपों पर सिंधिया का करारा जवाब!

राजधानी दिल्ली के जनपथ में हो रहे दो दिवसीय इंडिया न्यूज़ मंच 2025 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में उत्तर-पूर्वी राज्यों में ‘मोन्यूमेंटल’ (स्मारकीय) बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि जहाँ पहले प्रधानमंत्री उत्तर-पूर्व कम ही जाते थे, वहीं पीएम मोदी ने अकेले 75 बार वहां का दौरा किया है.

विकास के प्रमुख आंकड़ों का उन्होंने ब्योरा दिया बजट को लेकर उन्होंने बताया 52 मंत्रालयों का 10% बजट (लगभग ₹1.02 लाख करोड़ वार्षिक) अब अनिवार्य रूप से उत्तर-पूर्व में निवेश किया जाता है. कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा नेशनल हाईवे में 60% की वृद्धि हुई है. उन्होंने यह भी बताया कि एयरपोर्ट्स की संख्या 9 से बढ़कर 17 हो गई है. रेलवे के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया 2014 तक केवल एक राज्य रेल नेटवर्क से जुड़ा था, आज 6 राज्य जुड़ चुके हैं और 2027 तक सभी 8 राज्य जुड़ जाएंगे। ग्रोथ रेट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा विश्व की 2.5% और भारत की 7% ग्रोथ रेट के मुकाबले उत्तर-पूर्व के राज्य 11% से 13% की दर से बढ़ रहे हैं.

‘संचार साथी ऐप’ पर विपक्ष के आरोपों का जवाब

फिलहाल सबसे ज्यादा विवादों में घिरा मुद्दा संचार साथी एप. सत्र के दौरान ‘संचार साथी ऐप’ को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे ‘जासूसी’ (Snooping) के आरोपों पर सिंधिया ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि “जिन्हें कुछ छुपाना होता है, उन्हें ही हर कोने में भूत दिखता है.”

‘संचार साथी ऐप’ की उपलब्धियां

उन्होंने एप की उपलब्धियों को गिनवाया केंद्रीय मंत्री ने कहा ‘यह ऐप नागरिकों के लिए एक ‘फायरवॉल’ की तरह है. इसके जरिए करीब 90 लाख फर्जी कनेक्शन और 26 लाख व्हाट्सएप अकाउंट बंद किए गए हैं.’ उन्होंने कहा ”चोरी हुए 18 लाख मोबाइल फोन में से 7 लाख को रिकवर कर उपभोक्ताओं को वापस दिया गया है.’ सिंधिया ने स्पष्ट किया कि यह ऐप जासूसी के लिए नहीं है. यूजर जब तक खुद रजिस्टर नहीं करेगा, यह सक्रिय नहीं होता। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष के विरोध के कारण ही 10 दिनों में 25 लाख अतिरिक्त डाउनलोड बढ़ गए.

6G में दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत

सिंधिया ने बताया कि भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा 4 देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी 4G डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी (BSNL के माध्यम से) है. भारत में डेटा की कीमत 2014 के मुकाबले 94% कम हुई है। आज भारत दुनिया के सबसे सस्ते डेटा मैट्रिक्स (₹8.50/GB) पर है. 6G विजन के बारे में बताते हुए कहा मंत्री ने संकल्प जताया कि “भारत 4G में दुनिया के पीछे था, 5G में दुनिया के साथ चला, लेकिन 6G में दुनिया का नेतृत्व करेगा।” भारत का लक्ष्य 2027 तक 6G पेटेंट में 10% हिस्सेदारी हासिल करना है. उन्होंने कहा स्टारलिंक और वनवेब जैसी कंपनियों को भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए स्थानीय गेटवे और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा.

निजी जीवन और राजनीति की मर्यादा

विपक्ष द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर सिंधिया ने दुख जताते हुए कहा कि राजनीति में मतभेद होने चाहिए, लेकिन गालियों का स्थान नहीं. उन्होंने अपनी तीन पीढ़ियों (दादी, पिता और स्वयं) का हवाला देते हुए कहा कि हमने कभी व्यक्तिगत आलोचना या अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं किया.

ज्योतिरादित्य सिंदिया का फिटनेस का राज़

अपनी ऊर्जा और फिटनेस पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे कैलोरी काउंट करते हैं, खूब चलते हैं और मानसिक स्वच्छता पर ध्यान देते हैं. उन्होंने ग्वालियर-चंबल की तपती धूप को अपने निखार का कारण बताया.