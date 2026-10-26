Schools closed 26 October 2026: चक्रवाती तूफान और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कई राज्यों में स्कूल बंद, देखें लिस्ट

Schools closed 26 October 2026: महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सोमवार (26 अक्टूबर 2026) को देश के कई राज्यों में स्कूल बंद हैं. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब समेत कई शहरों/राज्यों में सोमवार को स्कूलों में अवकाश रहेगा. रविवार (25 अक्टूबर) को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. वहीं, अलग-अलग राज्यों और संस्थानों में स्कूल की छुट्टियों को लेकर अंतर हो सकता है. छात्रों और अभिभावकों को सोमवार के लिए कोई भी योजना बनाने से पहले स्कूल के आधिकारिक नोटिस ज़रूर देख लेने चाहिए. वहीं, चक्रवाती तूफान के चलते ओडिशा के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

26 अक्टूबर को बंद रहने वाले स्कूल: जानें जगहों की सूची

प्रकाशित छुट्टियों के कैलेंडर और रिपोर्टों के अनुसार, निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में 26 अक्टूबर को छुट्टी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, जिसके चलते सरकारी और निजी स्कूल बंद रहने की उम्मीद है. यह छुट्टी उन सभी शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होगी जो राज्य सरकार के आदेश के दायरे में आते हैं.

क्या देशभर में 26 अक्टूबर को सभी स्कूल बंद हैं?

इसका जवाब है नहीं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जयंती पूरे देश के सभी स्कूलों के लिए कोई अनिवार्य छुट्टी नहीं हैय स्कूल बंद रहेंगे या नहीं, यह राज्य सरकार की अधिसूचनाओं, स्थानीय प्रशासनिक आदेशों और संबंधित स्कूलों के अपने कैलेंडर पर निर्भर करता है.

निजी स्कूल (जिनमें CBSE और ICSE से जुड़े संस्थान भी शामिल हैं) सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए अपने स्वयं के कैलेंडर के अनुसार चल सकते हैं. छात्रों को पुष्टि के लिए अपने स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट, नोटिस बोर्ड या अभिभावकों के लिए बने कम्युनिकेशन ग्रुप को देखना चाहिए.

महर्षि वाल्मीकि जयंती क्यों मनाई जाती है?

महर्षि वाल्मीकि जयंती, महर्षि वाल्मीकि की जयंती के रूप में मनाई जाती है. उन्हें पारंपरिक रूप से रामायण का रचयिता माना जाता है. उन्हें ‘आदि कवि’ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है संस्कृत साहित्य के पहले कवि.

स्कूल के वाट्सऐप ग्रुप से ही चल सकता है पता

इस अवसर पर प्रार्थनाएं, धार्मिक सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. उत्तर प्रदेश में, प्रशासन ने इस अवसर से जुड़े कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जिनमें रामायण पाठ और भक्ति कार्यक्रम शामिल हैं। छात्रों को 26 अक्टूबर के लिए क्या जांचना चाहिए? कैंपस जाने से पहले छात्रों को यह पक्का कर लेना चाहिए कि उनके स्कूल में छुट्टी है या नहीं। उन्हें स्कूल या स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए किसी भी नए सर्कुलर को भी देख लेना चाहिए. चूंकि छुट्टी के नियम अलग-अलग क्षेत्रों और संस्थानों के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए 26 अक्टूबर को स्कूल बंद रहने की पुष्टि करने के लिए सबसे भरोसेमंद जरिया ताज़ा आधिकारिक नोटिफिकेशन ही है.