गर्मी ने बदला स्कूलों का कैलेंडर, कहीं बढ़ीं छुट्टियां तो कहीं बदला टाइमटेबल, जानें किस राज्य में कब खुलेंगे स्कूल

School Reopen 2026: भीषण गर्मी और लगातार चल रही हीटवेव ने इस बार देशभर में स्कूलों के संचालन को प्रभावित कर दिया है. कई राज्यों को स्कूल दोबारा खोलने की तय तारीखों में बदलाव करना पड़ा है, जबकि कुछ राज्यों ने मौसम में सुधार के बाद कक्षाएं शुरू कर दी हैं. छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकारें और शिक्षा विभाग हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

स्कूलों के समय में हुआ बदलाव

जहां कई स्कूलों में छात्र गर्मी की छुट्टियों के बाद वापस क्लासरूम में लौट चुके हैं, वहीं कुछ राज्यों में अत्यधिक तापमान के चलते छुट्टियों को आगे बढ़ाया गया है. शिक्षा विभागों ने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि वे स्कूलों और सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें. अधिकारियों का कहना है कि यदि हीटवेव का असर जारी रहता है तो स्कूलों के समय में बदलाव, कक्षाओं की अवधि कम करने या अन्य सुरक्षा उपायों को लागू किया जा सकता है, ताकि बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके.

उत्तर प्रदेश में बढ़ाई गई गर्मी की छुट्टियां

उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में गर्मी की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला किया है. राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया. अधिकारियों के अनुसार, स्कूलों को कुछ और दिन बंद रखने से बच्चों को डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीटस्ट्रोक जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सकेगा. सरकार का मानना है कि छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिर गूंजी स्कूलों की घंटी

मध्य प्रदेश में गर्मी की छुट्टियां समाप्त होने के बाद 16 जून से स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो गईं. राज्य में 1 मई से शुरू हुई छुट्टियां 15 जून को समाप्त हुई थीं. इसके बाद छात्र अपने नियमित शैक्षणिक कार्यक्रम में लौट आए. इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी 16 जून से स्कूलों का संचालन शुरू कर दिया गया. दोनों राज्यों के शिक्षा विभागों ने मौसम की स्थिति की समीक्षा के बाद स्कूल खोलने का निर्णय लिया. अधिकारियों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियां नए शैक्षणिक सत्र के संचालन के लिए अनुकूल हैं.

तेलंगाना में गर्मी बनी स्कूल खुलने में बाधा

तेलंगाना सरकार ने राज्य के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तापमान को देखते हुए स्कूलों को दोबारा खोलने में देरी की थी. सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूल खुलने की तारीख आगे बढ़ा दी थी. हालांकि तापमान में कुछ राहत मिलने के बाद 15 जून से स्कूलों को फिर से खोल दिया गया. अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ाई शुरू कर सकें और उन्हें गर्मी से जुड़े किसी भी जोखिम का सामना न करना पड़े.

दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 1 जुलाई से खुलने की तैयारी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूल 1 जुलाई से फिर से खुलने वाले हैं. इस वजह से दिल्ली के छात्रों को इस वर्ष बड़े राज्यों में सबसे लंबी गर्मी की छुट्टियां मिली हैं. हरियाणा में गर्मी की छुट्टियां 25 मई से 30 जून तक घोषित की गई थीं और स्कूलों के 1 जुलाई से खुलने की संभावना है. हालांकि स्थानीय मौसम की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन को स्कूल खोलने में देरी करने का अधिकार दिया गया है. पंजाब में भी स्कूलों को 1 जुलाई से फिर से खोलने की तैयारी है. हालांकि प्रशासन लगातार तापमान और मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर निर्णय में बदलाव किया जा सकता है.

बिहार और राजस्थान में शुरू हो चुका नया शैक्षणिक सत्र

बिहार में 21 जून से स्कूल फिर से खुल गए हैं और राज्यभर में छात्रों की नियमित उपस्थिति शुरू हो चुकी है. गर्मी की छुट्टियां समाप्त होने के बाद नए शैक्षणिक सत्र की गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं. राजस्थान सरकार ने भी 21 जून को स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की आधिकारिक तारीख घोषित की थी. यदि मौसम सामान्य बना रहता है तो दोनों राज्यों में शैक्षणिक गतिविधियां नियमित रूप से जारी रहेंगी.

जम्मू-कश्मीर में मौसम के आधार पर होगा फैसला

जम्मू-कश्मीर में स्कूल खोलने की प्रक्रिया पूरी तरह मौसम की स्थिति पर निर्भर रहेगी. शिक्षा विभाग विभिन्न जिलों में तापमान और मौसम का आकलन करने के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने के निर्देश जारी करेगा. अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी कारण हर जिले के लिए अलग-अलग शेड्यूल तैयार किया जा सकता है. मौसम की लगातार निगरानी की जा रही है और उसी के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

शिक्षा विभागों की सलाह

देशभर के शिक्षा विभागों ने अभिभावकों और छात्रों से कहा है कि वे स्कूल खुलने या बंद रहने संबंधी जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त करें. मौसम में अचानक बदलाव की स्थिति में सरकारें स्कूलों के समय में परिवर्तन, कक्षाओं की अवधि कम करने या अन्य सुरक्षा उपाय लागू कर सकती हैं.