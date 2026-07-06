School Holiday 2026: देशभर में मौसम का कहर! कहीं Heatwave तो कहीं Flood जैसे हालात, कई राज्यों में स्कूल हुए बंद; जानें अपने शहर के हाल

School Holiday 2026: देशभर में मौसम लगातार करवट बदल रहा है और इसका सीधा असर स्कूलों की पढ़ाई पर दिखाई दे रहा है. कहीं भीषण गर्मी और उमस ने बच्चों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है, तो कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अलग-अलग राज्यों के शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन स्कूलों की छुट्टियों, समय-सारणी और संचालन को लेकर नए आदेश जारी कर रहे हैं. ऐसे में अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए अपने जिले के ताजा अपडेट पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है.

कश्मीर घाटी में भीषण गर्मी

इस बार पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. लगातार बढ़ते तापमान और उमस को देखते हुए कश्मीर घाटी के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है. शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक के सभी विद्यार्थियों को समर वेकेशन का लाभ मिलेगा. प्रशासन का कहना है कि यै फैसला बच्चों को ज्यादा गर्मी से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है.

महाराष्ट्र में भारी बारिश बनी वजह

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है. मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और कोंकण क्षेत्र सहित कई इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. एहतियात के तौर पर प्रभावित क्षेत्रों के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं. साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न भेजें.

नोएडा में बदली स्कूलों की टाइमिंग

दिल्ली-एनसीआर के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में भी मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने अहम फैसला लिया है. सभी बोर्ड- CBSE, ICSE और यूपी बोर्ड- के स्कूलों के संचालन समय में बदलाव किया गया है. नए आदेश के अनुसार स्कूल अब सुबह पहले खुलेंगे और दोपहर की तेज गर्मी शुरू होने से पहले ही छुट्टी कर दी जाएगी. ये व्यवस्था कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगी. प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए जरूरी अपडेट

बदलते मौसम के कारण अलग-अलग जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग फैसले लिए जा रहे हैं. इसलिए किसी भी छुट्टी या स्कूल बंद होने की जानकारी सोशल मीडिया के बजाय स्कूल प्रशासन, आधिकारिक WhatsApp ग्रुप या जिला प्रशासन की सूचना से ही सत्यापित करें. कई शहरों में अचानक बारिश या मौसम खराब होने पर ‘रेनी डे’ भी घोषित किया जा सकता है. ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अपने जिले का नवीनतम आदेश जरूर जांच लें.