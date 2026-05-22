SBI Bank Closed: अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में खाता है या फिर आप अपने किसी रुके हुए काम कराना चाहते हैं तो आज करा लेने बेहतर रहेगा. दरअसल, कल यानी 23 मई 2026 से देश में स्टेट बैंक की सभी ब्रांचें बंद रह सकती हैं. लंबी छुट्टी के साथ ही हड़ताल के चलते बैंक बंद रहने की बात कही जा रही है. इसलिए अगर आप भी एसबीआई के ग्राहक हैं तो ऐसे में शाखा जाकर अपना काम आज ही करा लें नहीं तो अगले 6 दिनों तक आपका काम रुक जाएगा. हालांकि, वीकेंड और छुट्टी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हड़ताल के चलते बैंक को बंद रखने की बात कही जा रही है.

ग्राहकों को इसके चलते काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है. इससे कैश जमा करने या निकालने से लेकर चेक क्लीयरेंस और लोन प्रोसेसिंग जैसे जरूरी काम प्रभावित हो जाएंगे.

क्यों बंद रहेगी बैंक?

दरअसल, कल यानि 23 और 24 मई 2026 को शनिवार और रविवार पड़ रहा है, यानि इन दोनों दिनों बैंक का वीकेंड रहने वाला है, जिससे बैंक को बंद रखना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SBI स्टाफ फेडरेशन ने 25-26 मई 2026 को एक प्रस्तावित हड़ताल की सूचना दी है. माना जा रहा है कि यह हड़ताल भर्ती और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) फंड मैनेजरों के चयन जैसे मुद्दों को उठाने के लिए बुलाई गई है. वहीं, 27-28 मई को बकरीद की छुट्टी रहेगी, जिससे बैंक बंद रहेगा. भारत के अलग-अलग राज्यों में बकरीद का त्योहार अलग-अलग दिनों पर मनाया जाएगा, जिसके चलते आरबीआई ने भी इस त्योहार के लिए दो अलग-अलग दिनों की छुट्टियां घोषित की हैं।

एटीएम और ऑनलाइन डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसबीआई के 6 दिनों तक बंद रहने के दौरान एटीएम और ऑनलाइन डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी. इस दौरान लोग अपनी पैसों की निकासी और डिजिटल माध्यम से बैंक में पैसे जमा करा पाएंगे. बैंक काउंटर से पासबुक प्रिंटिंग और अकाउंट स्टेटमेंट निकालने की आदि जैसी सुविधाएं ठप रहने की बात कही जा रही है.