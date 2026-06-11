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ना बयान, ना जवाब… TMC विवाद के बीच  दिल्ली से कोलकाता पहुंचीं सयानी घोष,  टोपी व चश्मा वाला लुक देखकर हर कोई रह गया हैरान

saayoni Ghosh Kolkata Visit: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस के भीतर उठापटक के बीच TMC की चर्चित सांसद सयानी घोष एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. दिल्ली से कोलकाता पहुंचीं सयानी घोष का एयरपोर्ट पर बदला हुआ लुक चर्चा का विषय बना हुआ है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: June 11, 2026 4:26:54 PM IST

टीएमसी सांसद सयानी घोष टोपी, मास्क और काला चश्मा पहने नजर आईं
टीएमसी सांसद सयानी घोष टोपी, मास्क और काला चश्मा पहने नजर आईं


saayoni Ghosh Kolkata Visit: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस के भीतर उठापटक की चर्चा तेज है. इसी बीच पार्टी की चर्चित सांसद और नेता सयानी घोष एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. दिल्ली से कोलकाता पहुंचीं सयानी घोष का एयरपोर्ट पर दिखा अंदाज अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.
टोपी, मास्क और काले चश्मे में नजर आईं सयानी घोष ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और बिना किसी बातचीत के तेजी से एयरपोर्ट से बाहर निकल गईं. उनके इस बदले हुए अंदाज को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

 एयरपोर्ट पर पहचान छिपाने की कोशिश?

कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचीं सयानी घोष ने अपने चेहरे को लगभग पूरी तरह ढक रखा था. सिर पर टोपी, चेहरे पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा लगाए वह सीधे बाहर की ओर बढ़ती दिखीं. एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों और मीडिया कर्मियों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया.प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह काफी तेजी में नजर आईं और बाहर निकलते ही वाहन में बैठकर वहां से रवाना हो गईं.

कई दिनों से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखी थीं

बीते कुछ दिनों से सयानी घोष सार्वजनिक कार्यक्रमों और मीडिया गतिविधियों से दूर थीं. ऐसे में उनकी अचानक वापसी और वह भी इस तरह के बदले हुए अंदाज में सामने आने से राजनीतिक चर्चाओं को और बल मिला है.हालांकि उन्होंने अब तक किसी भी तरह की राजनीतिक अटकलों या पार्टी के अंदर चल रही चर्चाओं पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

 TMC में बढ़ रही अंदरूनी खींचतान

बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. कई नेताओं और सांसदों के अलग रुख अपनाने की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में चल रही हैं. इसी बीच पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के बयानों ने भी संगठन के भीतर मतभेद की अटकलों को हवा दी है.सयानी घोष का नाम भी इन चर्चाओं में लिया जा रहा है, हालांकि उन्होंने खुद इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

 प्रचार के दौरान खूब चर्चा में रहीं थीं सयानी

विधानसभा चुनाव के दौरान सयानी घोष पार्टी की प्रमुख प्रचारकों में शामिल थीं. अपने आक्रामक भाषणों और बेबाक बयानों के कारण वह लगातार सुर्खियों में बनी रहीं. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी-खासी लोकप्रियता देखने को मिली थी.यही वजह है कि उनकी हर राजनीतिक गतिविधि पर समर्थकों और विरोधियों दोनों की नजर बनी रहती है.
 




Tags: Sayani GhoshSayani Ghosh Kolkata VisitTMC Newstrinamool congress
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