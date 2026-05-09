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सुवेंदु अधिकारी के राजतिलक में नहीं पहुंचीं ममता बनर्जी, ये है वजह; क्यों रहा समूचा विपक्ष ‘गायब’

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्ममंत्री ममता बनर्जी नहीं पहुंचीं.

By: JP Yadav | Last Updated: May 9, 2026 2:52:21 PM IST

Suvendu Adhikari Oath Ceremony : ममता बनर्जी ने क्यों बनाई शपथ ग्रहण समारोह से दूरी
Suvendu Adhikari Oath Ceremony : ममता बनर्जी ने क्यों बनाई शपथ ग्रहण समारोह से दूरी


Suvendu Adhikari Oath Ceremony: पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार (09 मई, 2026) को सुबह 11 बजे के बाद राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में हुआ. पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने के इस मौके को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए भाजपा ने सारी ताकत झोंक दी. इसका प्रभाव भी देखा गया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनकर मौजूद रहे. इस दौरान प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया, इस दौरान उनके साथ खुली जीप में सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे. रोचक बात यह है कि ममता बनर्जी इस समारोह में नहीं पहुंची. बताया जा रहा है कि ममता यहां पर पहुंचतीं तो असहज महसूस  करतीं. हो सकता है यहां पर उनके खिलाफ नारे भी लगाए जाते. यही वजह है कि पूरा विपक्ष इस शपथ ग्रहण समारोह से नदारद रहा. 

कई राज्यों के सीएम भी आए समारोह में

शपथ ग्रहण के दौरान मोदी सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, गजेन्द्र सिंह शेखावत, शिवराज सिंह चौहान, सर्वानंद सोनोवाल, धर्मेंद्र प्रधान, अन्नपूर्णा देवी, भूपेंद्र यादव सहित अनेक केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे. भाजपा और एनडीए  शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी, देवेंद्र फडणवीस, भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, पुष्कर सिंह धामी, हिमंता बिस्वा सरमा, मोहन चरण मांझी, रेखा गुप्ता, नायब सिंह सैनी, प्रमोद सावंत, विष्णु देव सायं, चंद्र बाबू नायडू सहित सभी सीएम और डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे.

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कई फिल्म स्टार भी रहे मौजूद

इसके अलावा देश के उद्योग जगत के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, आनंद महिंद्रा, आदि गोदरेज, फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती, अभिनेत्री हेमा मालिनी, कंगना, मौसमी चटर्जी, विवेक ओबेरॉय, अक्षय कुमार, भाजपा सांसद मनोज तिवारी, रविकिशन, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, स्वामी रामदेव, स्वामी चिदानंद, अवधेशानंद जी सहित अनेक भाजपा नेता और गणमान्य लोगों की उपस्थिति रहे. 

देशभर से भाजपा नेता पहुंचे समारोह में

भाजपा ने इस विशेष मौके पर अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भी बुलाया है तो आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार,सर कार्यवाह दत्तात्रेय हासबोले को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, सुनील बंसल भी इस अवसर पर मौजूद रहे. इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा ने देश भर के भाजपा नेताओं सांसदों की बंगाल में ड्यूटी लगाई थी उन सभी नेताओं सांसदों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था.

यहां पर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में 207 सीटें जीत लीं और इसके साथ राज्य में पहली बार सरकार बनाई. 

Tags: Suvendu Adhikari
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