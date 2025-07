Satara Knife Attack: एकतरफा प्यार में सनकी आशिक में उठाया खौफनाक कदम, स्कूल से लौट रही नाबालिग के गले पर सरेआम रखा छुरा, वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

Satara Knife Attack: महाराष्ट्र के सतारा शहर के करंजे बसप्पा पेठ इलाके में सोमवार (21 जुलाई) को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने न केवल स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के ज़रिए पूरे देश का ध्यान भी अपनी ओर खींचा।

इस घटना में एक नाबालिग स्कूली छात्रा को एक सिरफिरे युवक ने चाकू की नोक पर धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। यह घटना एकतरफा प्यार के चलते हुई, जिसमें आरोपी युवक ने बीच सड़क पर लड़की को रोककर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। इस घटना से स्थानीय लोग स्तब्ध हैं।

आरोपी युवक नाबालिग नहीं है, उसकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है और आरोपी का नाम आर्यन वाघमाले है, जो मूल रूप से आरले गाँव का रहने वाला है और फिलहाल मोलाचा ओढ़ा में रह रहा है। जानकारी के अनुसार, लड़की स्कूल से घर लौट रही थी, तभी युवक ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने एक हाथ में चाकू निकाला और लड़की की गर्दन पर रखकर उसे धमकाने लगा।

Usually, we Indians just watch crimes unfold from a distance without intervening.

That’s why it feels heartening when the opposite happens, like in Satara, where citizens came together to rescue a minor girl held at knifepoint by a stalker.

Hope this brave man is identified and…

