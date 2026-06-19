सुशील कुमार शिंदे का बचपन की ‘स्थानीय गैंग’ से महाराष्ट्र के पहले दलित मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री तक का सफर, जानिए इनकी असाधारण कहानी

Sushil Kumar Shinde: महाराष्ट्र के सोलापुर में एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे शिंदे ने प्रारंभिक जीवन में भारी अभावों और जातिगत भेदभाव का सामना किया. महाराष्ट्र के पहले दलित मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहे कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने अपनी आत्मकथा में बचपन की घटनाओं को याद किया है. शिंदे ने आत्मकथा में अपने संघर्ष को बयां किया है. वह लिखते हैं कि वह अपनी अपनी युवावस्था में पारंपरिक रूप से मृत मवेशियों की खाल निकाने का काम करते थे. स्वदेशी की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें महात्मा गांधी से प्रशंसा पत्र भी मिला, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु ने शिंदे के परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ गई. इसके बाद वह बुरी संगत में पड़ गए. उनके इस संघर्ष और सत्ता के शिखर तक के सफर की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं:-

शुरूआती संघर्ष

किशोरावस्था में परिस्थितियों के कारण वह छोटी-मोटी घटनाओं (जैसे कोयला चोरी) में शामिल हुए, जिसे अक्सर ‘बचपन की गैंग’ का नाम दिया जाता है. उन्होंने परिवार के भरण-पोषण के लिए टॉफी फैक्ट्री, प्रेस और अस्पताल में छोटे काम किए.

मां ने सिखाया कड़ा सबक

अनुसूचित जाति में आने वाली ढोर समुदाय से आने वाले शिंदे ने अपनी आत्मकथा ‘पॉलिटिक्स में पांच दशक (Five Decades In olitics )’ में लिखा है कि उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया था, जो फुटपाथ विक्रेताओं से सामान उठाने में माहिर था. शिंदे ने एक महिला फेरीवाले से गहने चुराए. जब उनकी सीधी-सादी मां को इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने शिंदे को थप्पड़ मारा और उन्हें गिरवी रखने वाले के पास ले गईं.

शिंदे लिखते हैं कि मेरा अपमान पूरा हो चुका था, लेकिन मेरी मां ने मुझे जीवन का सबसे मूल्यवान सबक सिखाया था. इसके बाद जीवन बदल गया.

न्यायालय का चपरासी और पुलिस कांस्टेबल

उन्होंने सोलापुर की अदालत में चपरासी (शिरस्तेदार) की नौकरी की. शिंदे ने लिखा है कि सामाजिक भेदभाव ने उन्हें परेशान किया. कड़वे अनुभवों ने उन्हें और अधिक मेहनत करने और दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद, उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस में एक कांस्टेबल के रूप में काम किया और फिर सब-इंस्पेक्टर (CID) बने.

राजनीति में प्रवेश

सुशील कुमार शिंदे ने राजनीति में प्रवेश 1971 में किया, जब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने पढ़ाई (LLB) पूरी करने के बाद, वरिष्ठ नेता शरद पवार के संपर्क में आने के बाद 1971 में उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की.

महाराष्ट्र के वित्त और मुख्यमंत्री बनें

उन्होंने लगातार नौ बार महाराष्ट्र के वित्त मंत्री के रूप में रिकॉर्ड बजट पेश किया. जनवरी 2003 में, वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने. उनकी नियुक्ति ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि वे अनुसूचित जाति समुदाय से राज्य के सर्वोच्च निर्वाचित कार्यकारी पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति बने। महाराष्ट्र की राजनीति में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने वित्त सहित कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले और राज्य के कई बजट भी पेश किए.

राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

बाद में उन्होंने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री (2006–2012) और केंद्रीय गृह मंत्री (2012–2014) जैसे सर्वोच्च पदों को संभाला.