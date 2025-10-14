कौन है वो मुस्लिम शख्स? जिसने मदीने के सामने मांगी प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ, अब मिलने लगीं धमकियां: Video Viral

Sant Premanand Maharaj: कहते हैं ना एक अच्छा इंसान पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लेता हैं. बस हमारे संत प्रेमानंद जी महाराज भी उसी तरह हर किसी को अपना दीवाना बना चुके हैं, इनके दिए हुए प्रवचन सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म हर जाती के लोग उनके प्रवचन सुनते हैं. सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में उनके चाहने वाले हैं. वहीं ये जानकर आपको काफी अफसोस होगा कि मथुरा-वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज इन दिनों काफी बीमार हैं. जिसके चलते उनके भक्त भी काफी मायूस हैं और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. वहीं मदीना में रहने वाले एक युवक सुफियान इलाहाबादी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. इस हृदयस्पर्शी पहल के बाद, सुफियान को सोशल मीडिया पर धमकियाँ मिल रही हैं, जबकि कई लोग उनके इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं. आप यहां वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह ये मुस्लिम शख्स प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआ कर रहा है.

क्या बोले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ?

वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद देशभर में माहौल गर्मा गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने इस मामले पर एक बड़ा बयान जारी किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस्लाम उदारता और मानवता का धर्म है. उन्होंने सुफ़यान के इस कदम को इस्लामी मूल्यों के अनुरूप बताया और कहा, “मैं प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करता हूँ. मौलाना रज़वी ने कहा कि सुफ़यान ने मदीना शरीफ़ के पवित्र स्थान से प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ की, जो मानवता की एक मिसाल है.

मिलने लगी धमकियां

इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की पहल धर्मों के बीच सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देती है. लेकिन, इस प्रार्थना के बाद से सूफ़यान को कुछ कट्टरपंथी तत्वों से धमकियाँ मिल रही हैं. इसके बावजूद, सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में सामने आए हैं और उनके इस कदम को धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बता रहे हैं. प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए इस व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है.

जानिये कौन है वो मुस्लिम शख्स?

प्रयागराज के प्रतापपुर निवासी सूफियान इलाहाबादी सऊदी अरब के मदीना में रहते हैं और वहाँ एक कंपनी में काम करते हैं. वे प्रेमानंद महाराज के विचारों से बहुत प्रभावित हैं और अक्सर उनके प्रवचन सुनते हैं. जब उन्हें इंटरनेट के ज़रिए प्रेमानंद की बीमारी के बारे में पता चला, तो उन्होंने मदीना में प्रार्थना की. उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन पर प्रेमानंद की तस्वीर लगाकर प्रार्थना की.

