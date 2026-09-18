Home > देश > घने जंगलों में राइफल थामकर किया दुश्मनों का शिकार! कौन हैं असम की ‘आयरन लेडी’ IPS संजुक्ता पाराशर, जो संभालेंगी CRPF की सबसे घातक ‘कोबरा’ फोर्स की कमान!

घने जंगलों में राइफल थामकर किया दुश्मनों का शिकार! कौन हैं असम की ‘आयरन लेडी’ IPS संजुक्ता पाराशर, जो संभालेंगी CRPF की सबसे घातक ‘कोबरा’ फोर्स की कमान!

Sanjukta Parashar IPS Assam Iron Lady: जंगल के रास्तों पर हाथ में हथियार और अटूट हौसला- ऐसी कहानी है देश की 'आयरन लेडी' संजुक्ता पाराशर की, जिन्होंने सीआरपीएफ की एलीट कोबरा यूनिट की कमान संभालकर इतिहास रच दिया है.

By: Kajal Jain | Published: September 18, 2026 11:00:35 AM IST

घने जंगलों में राइफल थामकर किया दुश्मनों का शिकार! कौन हैं असम की 'आयरन लेडी' IPS संजुक्ता पाराशर, जो संभालेंगी CRPF की सबसे घातक 'कोबरा' फोर्स की कमान!
घने जंगलों में राइफल थामकर किया दुश्मनों का शिकार! कौन हैं असम की 'आयरन लेडी' IPS संजुक्ता पाराशर, जो संभालेंगी CRPF की सबसे घातक 'कोबरा' फोर्स की कमान!


Sanjukta Parashar IPS Assam Iron Lady: भारत के सुरक्षा इतिहास में एक नया और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है. असम की ‘आयरन लेडी’ के नाम से मशहूर और तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी संजुक्ता पाराशर ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की सबसे खतरनाक और विशिष्ट जंगल युद्ध इकाई- कोबरा (CoBRA) कमांडो यूनिट- का नया महानिरीक्षक (IG) नियुक्त किया गया है. यह सीआरपीएफ के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी महिला अधिकारी को इस एलीट कॉम्बैट फोर्स की कमान सौंपी गई है. सितंबर 2026 में आए इस ऐतिहासिक नियुक्ति आदेश के बाद, उन्होंने 10 बटालियन वाली इस मजबूत फोर्स की जिम्मेदारी संभाल ली है. कोबरा कमांडो मुख्य रूप से घने जंगलों में आतंकवाद, नक्सलवाद और छापामार युद्ध (Guerrilla Warfare) से निपटने के लिए जाने जाते हैं. संजुक्ता पाराशर की यह नियुक्ति न सिर्फ उनके शानदार और निडर करियर का एक और बड़ा पड़ाव है, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर भी साबित हो रही है.

कौन हैं संजुक्ता पाराशर और कैसे बनीं ‘आयरन लेडी’?

संजुक्ता पाराशर असम-मेघालय कैडर की 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से इंटरनेशनल रिलेशंस में उच्च शिक्षा हासिल की. यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने पुलिस सेवा को चुना. 

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संजुक्ता पाराशर को यूं ही ‘आयरन लेडी ऑफ असम’ नहीं कहा जाता. साल 2013-2014 के दौरान जब उन्होंने असम के सोनितपुर जिले में बतौर एसपी (SP) कमान संभाली थी, तब बोडोलैंड नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के उग्रवादियों के खिलाफ उनका अभियान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था. उन्होंने महज 15 महीनों के भीतर 16 खतरनाक उग्रवादियों को मार गिराया था और दर्जनों को सलाखों के पीछे भेज दिया था. 

वे सिर्फ कागजी आदेश देने वाली अफसर नहीं थीं. दफ्तर की आरामदायक कुर्सी के बजाय सीधे घने जंगलों और मोर्चों पर अपने जवानों के साथ नजर आती थीं. भारी हथियारों के साथ खुद अपनी टीम के साथ घने जंगलों में मीलों पैदल चलकर ऑपरेशन का नेतृत्व करती थीं. उनकी इसी बेबाकी और फौलादी इरादों ने उन्हें जनता और सुरक्षा बलों के बीच ‘आयरन लेडी’ के रूप में स्थापित कर दिया.

राष्ट्रीय सुरक्षा और जांच में भी दिखाया पराक्रम

जंगल की लड़ाइयों से लेकर देश की राजधानी तक, संजुक्ता का करियर हर मोर्चे पर शानदार रहा है. असम में उग्रवाद की कमर तोड़ने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) में अपनी सेवाएं दीं. वहां एसपी से लेकर डीआईजी (DIG) के पद पर रहते हुए उन्होंने साल 2017 से 2023 के बीच कई हाई-प्रोफाइल आतंकवाद विरोधी मामलों और मध्य प्रदेश ट्रेन ब्लास्ट जैसी घटनाओं की गहराई से जांच की. 

सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट की कमान संभालने से ठीक पहले वे असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (CID) का नेतृत्व कर रही थीं. उनके इसी निडर और दबंग अंदाज के कारण जनता और मीडिया ने उन्हें प्यार से ‘आयरन लेडी ऑफ असम’ का नाम दिया.

क्या है ‘कोबरा’ यूनिट और क्यों खास है नियुक्ति?

कोबरा यानी ‘कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन’ (Commando Battalion for Resolute Action), सीआरपीएफ की एक बेहद खास और खतरनाक फोर्स है जिसे साल 2008 में बनाया गया था. इस यूनिट को खासतौर पर जंगल युद्ध (Jungle Warfare), छापामार लड़ाई (Guerrilla Warfare), और बारूदी सुरंगों (IEDs) से निपटने के लिए तैयार किया गया है. 

इस फोर्स के जवान देश के सबसे दुर्गम और खतरनाक इलाकों में तैनात रहते हैं.  छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर के जंगलों में नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में यह फोर्स अहम रोल अदा करती है. अब इतनी बड़ी और उच्च जोखिम वाली यूनिट की कमान संजुक्ता पाराशर के हाथों में आना इस बात का सबूत है कि उनकी युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता पर देश को कितना भरोसा है. इसलिए यह फैसला देश के सुरक्षा बलों के इतिहास में एक मील का पत्थर है.

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Tags: cobra unit
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