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‘सभी सांसदों ने हिस्सा लिया’, शिवसेना मीटिंग के बाद संजय राउत ने ऑपरेशन टाइगर पर क्या कहा?

Sanjay Raut on Operation Tiger: शिवसेना (UBT) प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को मुंबई में अपने आवास 'मातोश्री' पर पार्टी के सांसदों के साथ एक अहम बैठक की. मीटिंग के लिए कुछ सांसद खुद 'मातोश्री' पहुंचे, जबकि अन्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इसमें हिस्सा लिया.

By: Shristi S | Published: June 14, 2026 4:26:21 PM IST

शिवसेना यूबीटी बैठक पर संजय राउत
शिवसेना यूबीटी बैठक पर संजय राउत


Sanjay Raut on Shiv Sena UBT Meeting: शिवसेना (UBT) प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को मुंबई में अपने आवास ‘मातोश्री’ पर पार्टी के सांसदों के साथ एक अहम बैठक की. मीटिंग के लिए कुछ सांसद खुद ‘मातोश्री’ पहुंचे, जबकि अन्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इसमें हिस्सा लिया.

इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि इस बैठक में सभी नौ सांसदों ने हिस्सा लिया है. इस बयान के बाद राउत ने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया कि कई सांसद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं.

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मीटिंग के बाद संजय राउत ने क्या बताया?

ठाकरे के आवास पर हुई मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि चार सांसद मीटिंग में खुद शामिल हुए, जबकि पांच अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़े. राउत ने कहा कि चार सांसद मीटिंग में फिजिकली मौजूद थे जिनमें-

1. अरविंद सावंत – मुंबई दक्षिण
2. अनिल देसाई – मुंबई दक्षिण मध्य
3. राजाभाऊ वाजे – नासिक
4. संजय दिना पाटिल – मुंबई उत्तर पूर्व 

के नाम शामिल हैं और हमारे पांच सांसदों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में हिस्सा लिया. जिनमें- 

1. संजय देशमुख – यवतमाल-वाशिम के सांसद / उनकी बेटी की शादी होने वाली है इसलिए वो वीडियो कांफ्रेंस से जुड़े थे.

2. नागेश पाटिल आष्टीकर – हिंगोली के सांसद इनके बेटे का विधानपरिषद का चुनाव चल रहा है इसलिए वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे.

3. ओमराजे निंबालकर – धाराशिव उनके बेटे की तबीयत खराब है वो अस्पताल से जुड़े थे.

4. संजय जाधव – परभणी उद्धव ठाकरे से बात हो गई. 2 दिन में वो उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचेंगे.

5. भाऊसाहेब वाकचौरे – शिर्डी की पत्नी बीमार है इसलिए वो भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे.

 इस तरह, उद्धव जी के साथ आज की मीटिंग में नौ सांसद मौजूद थे. आदित्य साहब भी वहां थे, विनायक राउत भी थे – ये सभी नौ सांसद आज की मीटिंग में शामिल हुए और अच्छी बातचीत हुई. उन्होंने साफ़ किया कि यह मीटिंग पार्टी की रेगुलर ऑर्गनाइज़ेशनल एक्टिविटी का हिस्सा थी और इसका मौजूदा राजनीतिक अटकलों से कोई लेना-देना नहीं था.

यह सिर्फ एक रूटीन मीटिंग- संजय राउत

संजय राउत ने कहा कि असल में, यह एक रूटीन मीटिंग है; महीने में एक बार हम सभी सांसद मातोश्री में मिलते हैं और उद्धव जी हमें गाइड करते हैं. यह एक रूटीन मीटिंग है और सभी सांसदों ने इसमें या तो सीधे (फिजिकली) या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हिस्सा लिया.

पार्टी में फूट को बताया अफवाह

पार्टी में संभावित फूट की खबरों को खारिज करते हुए राउत ने लोगों से ऐसे दावों पर यकीन न करने की अपील की. ​​उन्होंने कहा इसलिए, कृपया ऐसी अफवाहें फैलाना बंद करें जो आप फैला रहे हैं.

ऑपरेशन टाइगर पर क्या बोले संजय राउत?

यह घटनाक्रम ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच हुआ है, जिसमें कुछ खबरों में अटकलें लगाई गई थीं कि नौ UBT सेना सांसदों में से सात शिंदे सेना के संपर्क में हैं और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में शामिल हो सकते हैं. संजय रावत ने कहा की कौनसा ऑपरेशन टाइगर, हम सब टाइगर हैं अब हम ऑपरेशन वुल्फ करेंगे.

Tags: Sanjay RautSHIV SENA UBTUddhav Thackeray
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