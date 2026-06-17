15 करोड़ में हुई डील? शिवसेना यूबीटी के सांसदों के पाला बदलने की खबर पर संजय राउत का बड़ा दावा!

Sanjay Raut Claim: पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 20 से अधिक सांसदों के पाला बदलने की खबरों के बीच शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के भी पाला बदलने की खबर सामने आ रही है. जिसको लेकर जानकारी सामने आ रही है कि आज दिल्ली में शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे के घर पर बैठक कर सकते हैं. इस बीच, राजनीतिक हल्कों में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर हैं. शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि सांसदों को पाला बदलने के लिए 15 करोड़ रुपये का एडवांस पेमेंट देने की पेशकश की गई थी, हालांकि, इस बारे में अभी कोई पक्की जानकारी नहीं मिली है.

इस बीच, कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 9 मे से 6 सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं. ये सांसद जल्द ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर समर्थन पत्र सौंप सकते हैं.

दिल्ली आ रहे एकनाथ शिंदे

इस बीच, ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली आ रहे हैं. इस बीच, ठाकरे गुट के नेता भी डैमेज कंट्रोल और कानूनी सलाह-मशविरे के लिए राजधानी पहुंच गए हैं. तो वहीं, संजय राउत के पोस्ट ने राजनीतिक हल्कों में हलचल मचा दी है. राउत ने पोस्ट लिखा कि पैसा ही एकमात्र सपना है. यह चौंकाने वाली बात है कि महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए आज रात ₹15 करोड़ के एडवांस की पेशकश की गई है.

अपना सपना मनी..मनी..! Apna Sapna Money Money! It’s shocking and revolting that Maharashtra MPs are reportedly being offered ₹15 crore each tonight to switch sides.@Dev_Fadnavis — Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 16, 2026







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शिवसेना यूबीटी के कौन-कौन से सांसद बदल सकते हैं पाला?

एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी कर रहे सांसदों में नागेश पाटिल अष्टिकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, भाऊसाहेब वाकचौरे और ओमराजे निंबालकर शामिल हैं. हालांकि, छठे सांसदों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं है. गौरतलब है कि इन 6 में से 5 सांसद रविवार को उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए थे. इस बीच, मंगलवार को खबरें आईं कि संजय देशमुख ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव से मुलाकात की थी. दोनों नेता विदर्भ क्षेत्र से आते हैं. हालांकि, उस समय जाधव ने कहा था कि यह मुलाकात महज संयोग से हुई, क्योंकि दोनों एक ही समय पर दिल्ली में थे.

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