Sanjay Raut News: जेल में मुझे में स्लो पॉइजनिंग… संजय राउत का सनसनीखेज दावा, राहुल गांधी ने दी थी टेस्ट की सलाह

Sanjay Raut News: शिवसेना-यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक सनसनीखेज दावा किया है, जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है. संजय राउत ने दावा किया कि उन्हें जेल में रहने के दौरान ही कैंसर की बीमारी शुरू हुई थी. उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद ही उन्हें कैंसर का पता चला. उन्हें शक है कि उनके कैंसर की जड़ें जेल में दिए गए ‘स्लो पॉइजनिंग’ (धीरे-धीरे जहर देने) में हो सकती हैं. संजय राउत पात्रा चॉल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साल 2022 में आर्थर रोड जेल में 101 दिन रहे थे.

संजय राउत ने बताया कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनकी सेहत के बारे में पूछा और उन्हें टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाने की सलाह दी थी. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने उनसे यह भी कहा कि ‘हम जैसे लोगों के साथ जेल में कुछ भी हो सकता है’ और इस शक का समर्थन किया कि उनको किसी तरह का जहर दिया गया था.

‘राहुल गांधी ने टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाने के लिए कहा’

राउत ने कहा कि 10 दिन पहले राहुल गांधी मुझसे मिले थे. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मेरी बीमारी के बारे में पूछा. उन्होंने भी यह शक जताया. राहुल गांधी ने कहा कि हम जैसे लोगों के साथ जेल में कुछ भी हो सकता है. मुझसे टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाने के लिए कहा है.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि मेरे शरीर में जहर का असर है. इसलिए, उन्होंने मुझे टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाने को कहा है. सरकार इतनी बेरहम है कि जेल में कुछ भी कर सकती है. राहुल गांधी ने मुझसे कहा, ‘आप जैसे इंसान को ऐसी बीमारी क्यों होनी चाहिए?’ मुझे याद है कि यह बीमारी जेल में रहने के दौरान ही शुरू हुई थी.

मेरा कैंसर जेल में ही शुरू हुआ था- संजय राउत

कोल्हापुर में एक मराठी अखबार को दिए इंटरव्यू में संजय राउत ने कहा कि मेरा कैंसर जेल में ही शुरू हुआ था. जेल से बाहर आने के बाद मुझे कैंसर का पता चला. बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें स्लो पॉइजनिंग दी गई थी. इस पर संजय राउत ने कहा कि अब मुझे ऐसा लगने लगा है.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मुझसे विषाक्तता परीक्षण कराने को कहा था, ताकि पता चल सके कि भोजन में जहर तो नहीं मिलाया गया. जेल में इस बात की आशंका रहती है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हम जैसे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है. अधिकारी भोजन और पानी में किसी भी तरह की गड़बड़ी कर सकते हैं. राहुल गांधी ने हमें आगाह किया है कि ऐसा हो सकता है.