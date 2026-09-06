Home > देश > Sanjay Raut News: जेल में मुझे में स्लो पॉइजनिंग… संजय राउत का सनसनीखेज दावा, राहुल गांधी ने दी थी टेस्ट की सलाह

Sanjay Raut News: जेल में मुझे में स्लो पॉइजनिंग… संजय राउत का सनसनीखेज दावा, राहुल गांधी ने दी थी टेस्ट की सलाह

Sanjay Raut News: संजय राउत ने दावा किया कि एक मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने मेरी बीमारी के बारे में पूछा. उन्होंने भी यह शक जताया. राहुल गांधी ने कहा कि हम जैसे लोगों के साथ जेल में कुछ भी हो सकता है. मुझसे टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाने के लिए कहा है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: September 7, 2026 1:21:04 AM IST

राहुल गांधी और संजय राउत
राहुल गांधी और संजय राउत


Sanjay Raut News: शिवसेना-यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक सनसनीखेज दावा किया है, जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है. संजय राउत ने दावा किया कि उन्हें जेल में रहने के दौरान ही कैंसर की बीमारी शुरू हुई थी. उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद ही उन्हें कैंसर का पता चला. उन्हें शक है कि उनके कैंसर की जड़ें जेल में दिए गए ‘स्लो पॉइजनिंग’ (धीरे-धीरे जहर देने) में हो सकती हैं. संजय राउत पात्रा चॉल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साल 2022 में आर्थर रोड जेल में 101 दिन रहे थे.

संजय राउत ने बताया कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनकी सेहत के बारे में पूछा और उन्हें टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाने की सलाह दी थी. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने उनसे यह भी कहा कि ‘हम जैसे लोगों के साथ जेल में कुछ भी हो सकता है’ और इस शक का समर्थन किया कि उनको किसी तरह का जहर दिया गया था.

You Might Be Interested In

‘राहुल गांधी ने टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाने के लिए कहा’

राउत ने कहा कि 10 दिन पहले राहुल गांधी मुझसे मिले थे. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मेरी बीमारी के बारे में पूछा. उन्होंने भी यह शक जताया. राहुल गांधी ने कहा कि हम जैसे लोगों के साथ जेल में कुछ भी हो सकता है. मुझसे टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाने के लिए कहा है.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि मेरे शरीर में जहर का असर है. इसलिए, उन्होंने मुझे टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाने को कहा है. सरकार इतनी बेरहम है कि जेल में कुछ भी कर सकती है. राहुल गांधी ने मुझसे कहा, ‘आप जैसे इंसान को ऐसी बीमारी क्यों होनी चाहिए?’ मुझे याद है कि यह बीमारी जेल में रहने के दौरान ही शुरू हुई थी.

मेरा कैंसर जेल में ही शुरू हुआ था- संजय राउत

कोल्हापुर में एक मराठी अखबार को दिए इंटरव्यू में संजय राउत ने कहा कि मेरा कैंसर जेल में ही शुरू हुआ था. जेल से बाहर आने के बाद मुझे कैंसर का पता चला. बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें स्लो पॉइजनिंग दी गई थी. इस पर संजय राउत ने कहा कि अब मुझे ऐसा लगने लगा है.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मुझसे विषाक्तता परीक्षण कराने को कहा था, ताकि पता चल सके कि भोजन में जहर तो नहीं मिलाया गया. जेल में इस बात की आशंका रहती है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हम जैसे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है. अधिकारी भोजन और पानी में किसी भी तरह की गड़बड़ी कर सकते हैं. राहुल गांधी ने हमें आगाह किया है कि ऐसा हो सकता है.

Tags: home-hero-pos-6Maharashtra NewsSanjay Raut
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हॉलीवुड की 5 हॉरर फिल्में

September 6, 2026

शिवजी के 8 असुर भक्त: जिनकी तपस्या से पिघल गए...

September 6, 2026

2026 का टेस्ट का रन-मशीन कौन? देखें टॉप बल्लेबाजों की...

September 6, 2026

मिर्जापुर फिल्म में रसिका दुग्गल ने कैसे शूट किए रोमांटिक...

September 6, 2026

शिवजी के 8 नामों का जाप, जगाएं सोया भाग्य!

September 6, 2026

कौन हैं मिर्जापुर द मूवी की सिजा शैनन?

September 6, 2026
Sanjay Raut News: जेल में मुझे में स्लो पॉइजनिंग… संजय राउत का सनसनीखेज दावा, राहुल गांधी ने दी थी टेस्ट की सलाह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sanjay Raut News: जेल में मुझे में स्लो पॉइजनिंग… संजय राउत का सनसनीखेज दावा, राहुल गांधी ने दी थी टेस्ट की सलाह
Sanjay Raut News: जेल में मुझे में स्लो पॉइजनिंग… संजय राउत का सनसनीखेज दावा, राहुल गांधी ने दी थी टेस्ट की सलाह
Sanjay Raut News: जेल में मुझे में स्लो पॉइजनिंग… संजय राउत का सनसनीखेज दावा, राहुल गांधी ने दी थी टेस्ट की सलाह
Sanjay Raut News: जेल में मुझे में स्लो पॉइजनिंग… संजय राउत का सनसनीखेज दावा, राहुल गांधी ने दी थी टेस्ट की सलाह