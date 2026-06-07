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MP: जबलपुर में BJP महिला नेता की कैसे हुई मौत? पीछे की वजह जान पुलिस भी दंग

Sangeeta Rajak: रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि पुलिस को ओमेगा अस्पताल से सूचना मिली थी कि संगीता रजक की गोली लगने से मौत हो गई है. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम अस्पताल पहुंची और परिवार वालों के बयान दर्ज किए.

By: Divyanshi Singh | Published: June 7, 2026 4:17:18 PM IST

BJP नेत्री संगीता रजक की गोली लगने से मौत
BJP नेत्री संगीता रजक की गोली लगने से मौत


MP News: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है. रांझी थाना इलाके के पुराने शोभापुर इलाके में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता संगीता रजक की गोली लगने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई. देर रात हुई इस भयानक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरी जांच शुरू कर दी है.

रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि पुलिस को ओमेगा अस्पताल से सूचना मिली थी कि संगीता रजक की गोली लगने से मौत हो गई है. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम अस्पताल पहुंची और परिवार वालों के बयान दर्ज किए. परिवार वालों के मुताबिक, घटना रात करीब 1 बजे हुई. घर के बाहर कुछ संदिग्ध हलचल सुनकर संगीता रजक के पति और उनके देवर तुरंत बाहर भागे.

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क्योंकि परिवार को सुरक्षा का खतरा था, इसलिए घर में एक लाइसेंसी 12-बोर बंदूक रखी गई थी. अपने पति और देवर को बिना हथियार के जाते देख संगीता रजक बंदूक लेकर उनके पीछे गई और उन्हें गोली मार दी. परिवार वालों का कहना है कि गैलरी में अचानक बंदूक का ट्रिगर मिसफायर हो गया, जिससे गोली सीधे संगीता को लगी और वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ी.

10 दिन पहले घर पर फेंका था बम

पुलिस जांच में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. असल में, करीब 10 दिन पहले कुछ लोकल असामाजिक तत्वों पवन रजक और प्रवीण रजक ने दहशत फैलाने के लिए संगीता रजक के घर पर बम फेंका था. इस हमले के बाद से पूरा परिवार बहुत डरा हुआ और सतर्क है. उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए पास में ही लाइसेंसी बंदूक रखी हुई है. शनिवार आधी रात को भी जब उन्हें बाहर असामाजिक तत्वों की आवाजें सुनाई दीं, तो परिवार को फिर से हमले का डर लगा.

CCTV फुटेज की जांच शुरू 

घटना के बाद, फोरेंसिक और पुलिस टीमों ने मौके की अच्छी तरह जांच की. पुलिस ने जुर्म में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी 12-बोर बंदूक ज़ब्त कर ली है. जांच में बंदूक से एक राउंड फायर होने का पता चला है, जबकि मौके से एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है. थाना इंचार्ज ने बताया कि पुलिस एक्सीडेंटल और मर्डर दोनों एंगल से जांच कर रही है. आस-पड़ोस के CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है.

संगीता रजक BJP की एक्टिव लीडर थीं और पिछले नगर निगम चुनाव में पार्टी की पार्षद कैंडिडेट थीं. उनकी अचानक मौत से आस-पास के लोगों और BJP कार्यकर्ताओं में गहरा दुख है.

Tags: BJPSangeeta Rajak
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