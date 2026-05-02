भाजपा में शामिल होने वाले संदीप पाठक होंगे गिरफ्तार! पंजाब पुलिस पहुंची दिल्ली

Sandeep Pathak: पिछले महीने से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे संदीप पाठक पर पंजाब में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब के दो जिलों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के मामलों में FIR दर्ज की गई है. इसके बाद अब पंजाब पुलिस संदीप पाठक के पीछे पड़ रही है. पंजाब पुलिस की एक टीम संदीप पाठक के नई दिल्ली स्थित आवास पर भी पहुंची थी. यह अलग बात है कि पंजाब पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही वह घर से निकल गए.

क्या हैं आरोप

यहां पर बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) की अगुवाई में हाल ही में संदीप पाठक ने भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ज्वाइन किया था. राघव चड्ढा के साथ भाजपा ज्वाइन करने वाले सांसद संदीप पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पंजाब सरकार ने कार्रवाई के लिए पुलिस को अनुमति दे दी है. बताया जा रहा है कि संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं. इनमें कुछ धाराएं गैरजमानती हैं. ऐसे में पुलिस संदीप पाठक को तलाश रही है. इसे इत्तेफाक समझें या फिर बदले की कार्रवाई ? क्यों कि आम आदमी पार्टी भाजपा में जाने के कुछ दिनों बाद ही यह कार्रवाई शुरू हो गई है.

कभी केजरीवाल के करीबी थे संदीप पाठक

संदीप पाठक को एक दौर में अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी माना जाता था. पंजाब में AAP को जीत दिलाने का श्रेय भी संदीप पाठक को ही जाता है. एक दौर में उनकी गितनी AAP के प्रमुख रणनीतिकारों में होती थी. इस बीच पिछले महीने ही संदीप पाठक आम आदमी पार्टी से अलग होकर भाजपा में चले गए. इसके साथ ही 24 अप्रैल AAP सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर AAP छोड़ने की घोषणा की थी. इनके अलावा हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी और राजिंदर गुप्ता भी भाजपा में शामिल हुए.

भाजपा में जाने से खफा हैं AAP कार्यकर्ता

छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिले के गांव बटहा के रहने वाले संदीप पाठक ने भाजपा में शामिल से गुस्साए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में उनके पैतृक घर के बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की थी. इसके अलावा हरभजन सिंह और राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ भी जमकर प्रदर्शन हुए थे.