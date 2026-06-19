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खेत खाली है? आज ही लगाएं यह पेड़, 15 साल बाद होगी करोड़ों की कमाई!

Sandalwood Tree Profit: क्या आपके गांव में  भी आपके पास खाली जमीन पड़ी है ? और ऐसे में आप सोच रहे हैं कि क्यों ना उससे कुछ कमाया जाए तो आज आप बिलकुल सही जगह पर हैं. दरअसल, आज हम आपको एक ऐसे खास पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको चंद सालों में करोड़पति बना देगा.

By: Heena Khan | Published: June 19, 2026 10:07:17 AM IST

Sandalwood Farming India
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Sandalwood Tree Profit: क्या आपके गांव में  भी आपके पास खाली जमीन पड़ी है ? और ऐसे में आप सोच रहे हैं कि क्यों ना उससे कुछ कमाया जाए तो आज आप बिलकुल सही जगह पर हैं. दरअसल, आज हम आपको एक ऐसे खास पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको चंद सालों में करोड़पति बना देगा. दरअसल हम बात कर रहे हैं चंदन के पेड़ की, जिसकी खेती सरकारी मंज़ूरी से आसानी से की जा सकती है. वहीँ सिर्फ एक बीघा ज़मीन पर इसकी खेती करने में लगभग ₹15,000 से ₹20,000 का खर्च आता है, लेकिन 10 से 15 सालों में इससे अच्छी-खासी कमाई हो जाती है. 

ऐसे लगाए चंदन का पेड़ 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंदन की खेती किसान को समय के साथ आर्थिक रूप से मज़बूत बना सकती है. लेकिन, पेड़ लगाने से पहले ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करवाना और कुछ ज़रूरी कागज़ी कार्रवाई पूरी करना बेहद जरूरी है. जानकारी के मुताबिक, बिना प्रशासनिक मंज़ूरी के चंदन लगाने से कटाई के समय बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, या इस प्रक्रिया को गैर-कानूनी माना जा सकता है. इसके उलट, अगर आप सभी कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी करने के बाद चंदन की खेती करते हैं, तो बड़े पेड़ों की कटाई की मंज़ूरी मिलना आसान हो जाता है.

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एक बीघा जमीन और बन सकते हैं करोड़पति 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, एक बीघा ज़मीन पर चंदन की खेती करने में लगभग ₹10,000 से ₹15,000 तक लगता है. खासियत ये है कि चंदन के एक अच्छे पौधे की कीमत लगभग ₹120 होती है और एक बीघा में आसानी से 90 से 100 पौधे लगाए जा सकते हैं. बता दें कि इन पेड़ों को पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 15 साल लगते हैं. बता दें कि, एक बीघा ज़मीन पर तैयार चंदन की फसल की अनुमानित कीमत लगभग ₹3 करोड़ है.

तीगुनी हो सकती है कीमत 

जानकारी के मुताबिक, बहराइच ज़िले में बालाजी नर्सरी के मालिक सुरेंद्र कुमार पाल ने इस बात की जानकारी दी है कि वो लंबे समय से चंदन के बागान तैयार कर रहे हैं. उनके अनुसार, प्रति बीघा ₹3 करोड़ तक का मुनाफ़ा कमाया जा सकता है. इसके अलावा, भविष्य में इसकी कीमत दोगुनी या तिगुनी भी हो सकती है. इसलिए, कोई भी किसान या व्यक्ति जिसके पास खेती के लिए खाली ज़मीन है, वह चंदन की खेती करके अच्छा-खासा मुनाफ़ा कमा सकता है. अगर आप बहराइच ज़िले या उसके आस-पास रहते हैं और चंदन के पौधे खरीदना या लगाना चाहते हैं, तो आप बहराइच कलेक्ट्रेट के सामने स्थित बालाजी नर्सरी से संपर्क कर सकते हैं या वहाँ से पौधे प्राप्त कर सकते हैं.

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Tags: kisanSandalwood Tree Profit
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