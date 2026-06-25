‘Polygamy सिर्फ मुस्लिम में नहीं हो रहा है’, एनसीपी विधायक सना मलिक के बयान पर मचा बवाल, बीजेपी ने जताई आपत्ति

BJP on Sana Malik: महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी (अजित पवार) विधायक सना मलिक के बयान से बवाल मच गया है. महाराष्ट्र के साथ-साथ पूरे देश की सियासत गरमा गई है. सना ने ट्रिपल तलाक का समर्थन किया और भारत में कुरान के आधार पर कानून लागू करने की मांग की है. उनके इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं में भारी आक्रोश है.

बीजेपी के कई नेताओं ने एनसीपी विधायक सना मलिक के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है. दरअसल, सना मलिक ने कहा कि इस्लाम में जो भी कुरान बोलता है, उसे हम फॉलो करते हैं. अगर कुरान में कोई बात कही गई है, उसको फॉलो करने के लिए पाकिस्तान ने कोई नियम लाया है तो भारत भी उसे लाए. हम इसकी मांग करते है.

एनसीपी विधायक सना मलिक ने क्या कहा?

महाराष्ट्र की एनसीपी (अजित पवार) विधायक सना मलिक ने यूसीसी बिल पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान का जिक्र किए जाने पर आपत्ति जताई थी. सदन में अपनी बात रखते हुए सना ने कहा कि पूरी चर्चा सिर्फ महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और उकने अधिकारों पर केंद्रित होना चाहिए. महिलाओं के मुद्दों को किसी खास धर्म या समुदाय से सीधे जोड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए.







यह भी पढ़ें – Emergency 1975: देश में कब लगी पहली इमरजेंसी, क्या था कारण? इंदिरा गांधी की क्यों होती है सबसे ज्यादा आलोचना

गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने क्या कहा?

महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पर चर्चा के दौरान एनसीपी (अजित पवार गुट) की विधायक सना मलिक के बयान पर राज्य के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कानून बनाने के फैसले धार्मिक ग्रंथों के आधार पर नहीं लिए जाते. सना मलिक से सीधे बात करते हुए गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि मैं सना मलिक से कहना चाहता हूं कि कानून बनाते समय फैसले धार्मिक ग्रंथों के आधार पर नहीं लिए जाते; उस आधार पर कानून नहीं बनाए जा सकते.

Mumbai, Maharashtra: On Polygamy, NCP MLA Sana Malik says, “Look, I would like to correct this again that I had objected to the attempt of bringing any law in India while referring to Pakistan. We do not accept that. As per our Constitution, Article 25 says that you have the… pic.twitter.com/Z3pYvvD6tg — IANS (@ians_india) June 25, 2026







योगेश कदम ने और क्या-क्या कहा?

इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि विधायिका समाज के किसी भी ऐसे वर्ग को न्याय दिलाने के लिए होती है जो अन्याय का सामना कर रहा है, न कि धार्मिक ग्रंथों के आधार पर फैसले लेने के लिए. केंद्र और राज्य स्तर पर बनाए गए कानून किसी एक धर्म या समुदाय को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए हैं. योगेश कदम ने आगे कहा कि कानून समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए बनाए जाते हैं और इसे किसी धर्म से जोड़ना पूरी तरह से गलत है.

यह भी पढ़ें – ‘यह सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्युमेंट…’,पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं; सरकार के बयान से मची हलचल