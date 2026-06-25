Home > देश > ‘Polygamy सिर्फ मुस्लिम में नहीं हो रहा है’, एनसीपी विधायक सना मलिक के बयान पर मचा बवाल, बीजेपी ने जताई आपत्ति

‘Polygamy सिर्फ मुस्लिम में नहीं हो रहा है’, एनसीपी विधायक सना मलिक के बयान पर मचा बवाल, बीजेपी ने जताई आपत्ति

Sana Malik on UCC: महाराष्ट्र विधानसभा में यूसीसी बिल पर चर्चा के दौरान सना मलिक के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

By: Sohail Rahman | Published: June 25, 2026 5:42:57 PM IST

सना मलिक के बयान से महाराष्ट्र में मचा बवाल
सना मलिक के बयान से महाराष्ट्र में मचा बवाल


BJP on Sana Malik: महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी (अजित पवार) विधायक सना मलिक के बयान से बवाल मच गया है. महाराष्ट्र के साथ-साथ पूरे देश की सियासत गरमा गई है. सना ने ट्रिपल तलाक का समर्थन किया और भारत में कुरान के आधार पर कानून लागू करने की मांग की है. उनके इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं में भारी आक्रोश है.

बीजेपी के कई नेताओं ने एनसीपी विधायक सना मलिक के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है. दरअसल, सना मलिक ने कहा कि इस्लाम में जो भी कुरान बोलता है, उसे हम फॉलो करते हैं. अगर कुरान में कोई बात कही गई है, उसको फॉलो करने के लिए पाकिस्तान ने कोई नियम लाया है तो भारत भी उसे लाए. हम इसकी मांग करते है.

You Might Be Interested In

एनसीपी विधायक सना मलिक ने क्या कहा?

महाराष्ट्र की एनसीपी (अजित पवार) विधायक सना मलिक ने यूसीसी बिल पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान का जिक्र किए जाने पर आपत्ति जताई थी. सदन में अपनी बात रखते हुए सना ने कहा कि पूरी चर्चा सिर्फ महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और उकने अधिकारों पर केंद्रित होना चाहिए. महिलाओं के मुद्दों को किसी खास धर्म या समुदाय से सीधे जोड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए.



यह भी पढ़ें – Emergency 1975: देश में कब लगी पहली इमरजेंसी, क्या था कारण? इंदिरा गांधी की क्यों होती है सबसे ज्यादा आलोचना

गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने क्या कहा?

महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पर चर्चा के दौरान एनसीपी (अजित पवार गुट) की विधायक सना मलिक के बयान पर राज्य के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कानून बनाने के फैसले धार्मिक ग्रंथों के आधार पर नहीं लिए जाते. सना मलिक से सीधे बात करते हुए गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि मैं सना मलिक से कहना चाहता हूं कि कानून बनाते समय फैसले धार्मिक ग्रंथों के आधार पर नहीं लिए जाते; उस आधार पर कानून नहीं बनाए जा सकते.



योगेश कदम ने और क्या-क्या कहा?

इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि विधायिका समाज के किसी भी ऐसे वर्ग को न्याय दिलाने के लिए होती है जो अन्याय का सामना कर रहा है, न कि धार्मिक ग्रंथों के आधार पर फैसले लेने के लिए. केंद्र और राज्य स्तर पर बनाए गए कानून किसी एक धर्म या समुदाय को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए हैं. योगेश कदम ने आगे कहा कि कानून समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए बनाए जाते हैं और इसे किसी धर्म से जोड़ना पूरी तरह से गलत है.

यह भी पढ़ें – ‘यह सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्युमेंट…’,पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं; सरकार के बयान से मची हलचल

Tags: home-hero-pos-1Sana malik
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नारायण के दशावतार, जानिए कब लिया कौन-सा अवतार?

June 25, 2026

भारत या पाकिस्तान? LPG सिलेंडर कहां है सस्ता, जानके चौंक...

June 25, 2026

शरीर को मजबूत बनाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 24, 2026

ज्यादा अलसी के बीज खाने के नुकसान

June 24, 2026

बॉलीवुड की 6 धमाकेदार मल्टीस्टारर फिल्में

June 24, 2026

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म कौन सी है?

June 24, 2026
‘Polygamy सिर्फ मुस्लिम में नहीं हो रहा है’, एनसीपी विधायक सना मलिक के बयान पर मचा बवाल, बीजेपी ने जताई आपत्ति

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘Polygamy सिर्फ मुस्लिम में नहीं हो रहा है’, एनसीपी विधायक सना मलिक के बयान पर मचा बवाल, बीजेपी ने जताई आपत्ति
‘Polygamy सिर्फ मुस्लिम में नहीं हो रहा है’, एनसीपी विधायक सना मलिक के बयान पर मचा बवाल, बीजेपी ने जताई आपत्ति
‘Polygamy सिर्फ मुस्लिम में नहीं हो रहा है’, एनसीपी विधायक सना मलिक के बयान पर मचा बवाल, बीजेपी ने जताई आपत्ति
‘Polygamy सिर्फ मुस्लिम में नहीं हो रहा है’, एनसीपी विधायक सना मलिक के बयान पर मचा बवाल, बीजेपी ने जताई आपत्ति