भूमिहार, कोइरी या राजपूत, सम्राट कैबिनेट में किस जाति के सबसे ज्यादा मंत्री ?

Samrat Choudhary Cabinet: बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट का गुरुवार को विस्तार किया गया. गांधी मैदान में हुए एक समारोह में जेडीयू चीफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत और 31 अन्य लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली. इस विस्तार में जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में किया गया. मुख्यमंत्री समेत आठ मंत्री OBC समुदाय से हैं, जबकि नौ ऊंची जातियों से हैं. जमा खान अल्पसंख्यक समुदाय से एकमात्र मंत्री हैं.

सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के 22 दिन बाद यह कैबिनेट विस्तार हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस भव्य समारोह में शामिल हुए. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन ने राज्य में पांच पार्टियों के NDA के सभी सहयोगी दलों के 32 चुने हुए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

विजय सिन्हा मंत्री बने

शपथ ग्रहण समारोह से पहले, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत को सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने की सहमति दे दी. निशांत करीब दो महीने पहले ही जेडीयू में शामिल हुए थे. सम्राट चौधरी कैबिनेट में निशांत और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा के अलावा पूर्व मंत्री श्रवण कुमार और अशोक चौधरी को भी शामिल किया गया है.

पार्टी मंत्री जाति BJP CM सम्राट चौधरी कोइरी JDU DyCM विजय चौधरी भूमिहार JDU DyCM विजयेंद्र यादव ओबीसी BJP राम कृपाल यादव ओबीसी BJP केदार गुप्ता ईबीसी BJP नीतीश मिश्रा ब्राह्मण BJP मिथलेश तिवारी ब्राह्मण BJP रमा निषाद मल्लाह BJP विजय कुमार सिन्हा भूमिहार BJP दिलीप जायसवाल ईबीसी BJP प्रमोद चंद्रवंशी ईबीसी BJP लखेन्द्र पासवान दलित BJP संजय टाइगर राजपूत BJP इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र भूूमिहार BJP नंद किशोर राम दलित BJP रामचंद्र प्रसाद ओबीसी BJP अरुण शंकर प्रसाद ईबीसी BJP श्रेयसी सिंह राजपूत

सम्राट चौधरी कैबिनेट विस्तार के दौरान, बीजेपी कोटे के कई मौजूदा मंत्रियों को हटा दिया गया, खासकर मंगल पांडे को, जिन्हें नई कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया. पद की शपथ लेने के बाद निशांत कुमार ने मंच पर अपने पिता नीतीश कुमार के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया.

पार्टी मंत्री जाति JDU निशांत कुमार कुर्मी JDU श्रवण कुमार कुर्मी JDU अशोक चौधरी दलित JDU लेसी सिंह राजपूत JDU मदन सहनी मल्लाह JDU सुनील कुमार दलित JDU जमा खान अल्पसंख्यक JDU भगवान सिंह कुशवाहा कोइरी JDU शीला मंडल ईबीसी JDU दामोदर राउत ईबीसी JDU बुलो मंडल ईबीसी JDU रत्नेश सदा दलित LJP(R) संजय पासवान दलित LJP(R) संजय सिंह राजपूत HAM संतोष मांझी दलित RLM दीपक प्रकाश कोइरी

बिहार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सम्राट चौधरी सरकार में दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं. डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय चौधरी भूमिहार जाति से हैं, जबकि विजयेंद्र यादव OBC हैं. सम्राट चौधरी खुद कोइरी (OBC) जाति से हैं.

आज के कैबिनेट विस्तार में, बीजेपी के 15 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली. 12 नेता जनता दल यूनाइटेड (JDU) से हैं, दो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) से, दो जीतन राम मांझी की HAM पार्टी से और दीपक प्रकाश RLM से हैं.

BJP और जेडीयू के अलावा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रतिनिधियों को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है.