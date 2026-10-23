‘क्या गरीब होना कोई गाली है?’ फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय समीर ने आखिरी वीडियो में बयां किया था दर्द, 10 रुपये के नोट से छिड़ा विवाद! ये है पूरा मामला

Flipkart Minutes Delivery Boy Death: दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 10 रुपये के फटे नोट को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवा डिलीवरी एग्जीक्यूटिव समीर हुसैन की मौत हो गई. फ्लिपकार्ट मिनट्स के लिए काम करने वाले 24 साल के समीर ने इस अपमान और प्रताड़ना से तंग आकर जहर खा लिया था, जिसके दो हफ्ते बाद इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी जान चली गई. इस घटना से पहले समीर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें उसने अपनी स्ट्रगल जर्नी से लेकर प्रताड़ना की पूरी कहानी बताई. वीडियो के मुताबिक, फ्लिपकार्ट मिनट्स के लिए साइकिल पर ऑर्डर डिलीवर करने वाले 24 साल के समीर हुसैन ने अपनी मेहनत के दम पर आत्मनिर्भर बनने की राह चुनी थी, लेकिन एक मामूली सी बात पर हुए अपमान ने उनकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी.

10 रुपये के फटे नोट से शुरू हुआ विवाद, मारपीट तक पहुंची बात

यह दर्दनाक घटना 4 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे की है, जब समीर हुसैन ईस्ट विनोद नगर में रामपाल सिंह नाम के एक ग्राहक को कॉफी डिलीवर करने गए थे. कॉफी की कीमत करीब 150 रुपये थी और ग्राहक को कैश अरेंज करने में 15 मिनट लग गए थे. समीर ने इस देरी पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन जब उन्होंने ग्राहक से 10 रुपये का एक फटा हुआ नोट बदलने के लिए कहा, तो मामला बिगड़ गया. समीर ने वीडियो में बताया था कि उन्होंने बड़े पोलाइटली कहा था, ‘अंकल, प्लीज इसे चेंज कर दीजिए.’ लेकिन इसके बाद ग्राहक ने उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी और तीन थप्पड़ जड़ दिए. बात सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं रही, बल्कि आरोपी ने समीर की आर्थिक स्थिति और मिडिल क्लास बैकग्राउंड का मजाक उड़ाते हुए उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की.

‘क्या गरीब होना कोई गाली है?’- समीर ने दुनिया से पूछा सवाल

मारपीट और बेइज्जती से आहत समीर ने खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो बाद में उनका सुसाइड नोट साबित हुआ. उस वीडियो में समीर ने दर्द बयां करते हुए कहा था कि उन्होंने कभी अपने पिता से पैसे नहीं मांगे और वे मेहनत की रोटी खाने में विश्वास रखते हैं, साइकिल पर ऑर्डर डिलीवर करते हैं. उन्होंने रोते हुए पूछा था, ‘क्या गरीब होना कोई गाली है? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है?’ समीर ने बताया कि वे मानसिक रूप से मजबूत थे, लेकिन बीच सड़क पर सरेआम तौहीन होने के कारण उनकी सेल्फ-रिस्पेक्ट पूरी तरह से टूट चुकी थी. उन्होंने ग्राहक रामपाल सिंह और उसके पोते राकेश उर्फ बंटी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि शायद उनके मरने के बाद ही कोई उनकी बात सुनेगा. इसके बाद, 5 अक्टूबर को उन्होंने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ पी लिया, जिसके बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

He took his own life. A delivery boy’s final plea… In Delhi’s Kalyanpuri, a young Flipkart Minutes delivery partner named Sameer Hussain recorded a video in which he said that a customer handed him a torn ₹10 note for a COD order. When he objected, he was insulted, threatened, and slapped. He repeatedly said that he had complained earlier as well, but the police took no action. After his self-respect was shattered, he consumed poison. His family is at LBS Hospital appealing for an FIR and justice. This is not just one incident. This is a picture of a society where a hardworking person is considered “inferior.” Delivery boys, sanitation workers, auto drivers — these people run day and night for our convenience, yet they have to endure humiliation over a torn note or a small matter. And when they go to the police for help, their voices are often not heard. The lack of timely action breaks an innocent person. The question is — Will the respect of a hardworking person be decided only by his job? And will the police wake up only when someone records a video and consumes poison? Treating delivery partners and ordinary labourers with respect is not charity; it is humanity. And taking timely action is the police’s responsibility. For incidents like Sameer’s not to keep happening, both society and the system must be held accountable. Request to @DelhiPolice : Please take action against the accused. #RespectDeliveryPartners #JusticeForSameer #DelhiPolice — JusticeForMen (@Mr_Prajapat551) October 21, 2026

न्याय की लंबी लड़ाई, 20 अक्टूबर को हुई मौत

अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच दो हफ्ते से ज्यादा समय तक जंग लड़ने के बाद, 20 अक्टूबर को समीर हुसैन ने दम तोड़ दिया. जिस हफ्ते उनका जन्मदिन आने वाला था, उसी हफ्ते उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. घटना के तुरंत बाद पुलिस ने कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली थी, और समीर की मौत के बाद मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) भी जोड़ दी गई. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों—30 साल के राकेश उर्फ बंटी और 65 साल के रामपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.

डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा पर उठे सवाल

समीर की मां कलीमा का रो-रोकर बुरा हाल है. उनका आरोप है कि आरोपियों के राजनीतिक संबंध हैं और वे अपनी पहुंच का हवाला देकर धमकी दे रहे थे. उन्होंने कहा कि उनके बेटे की गरीबी का मजाक उड़ाया गया और उसे इंसाफ मिलने में डर सता रहा था. इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर भी डिलीवरी और गिग वर्कर्स की सुरक्षा, उनके अधिकारों तथा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार का मुद्दा गरमा गया है.

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