Sambit Patra on Rahul Gandhi: बेसिक प्रोटोकॉल भी नहीं पता, राष्ट्रपति को स्ट्रीट फाइट… संबित पात्रा ने राहुल गांधी को सुनाई खरी-खोटी

Sambit Patra Slams Rahul Gandhi: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार 10 अक्टूबर 2026 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की, जिन्होंने CEC विवाद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मीटिंग के बाद अपनी बात रखी. उन्होंने उन पर विपक्ष के ‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच राष्ट्रपति को ‘पॉलिटिकल स्ट्रीट फाइट’ में घसीटने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

नाकाबिल नेता ने राष्ट्रपति को पॉलिटिकल स्ट्रीट फाइट में घसीटने की कोशिश की

पात्रा ने सवाल किया कि राहुल और विपक्ष के डेलीगेशन ने शुक्रवार को अपनी मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति के सामने कथित चुनावी गड़बड़ियों के सबूत क्यों नहीं पेश किए. उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता पर बातचीत के बारे में गुमराह करने वाले बयान देने का भी आरोप लगाया.

पात्रा ने कहा एक नाकाबिल नेता ने राष्ट्रपति को पॉलिटिकल स्ट्रीट फाइट में घसीटने की कोशिश की. राहुल गांधी को बेसिक प्रोटोकॉल भी नहीं पता. यह बेसिक प्रोटोकॉल है कि राष्ट्रपति एक मेमोरेंडम स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्होंने इसे एक ड्रामा बना दिया

पात्रा ने विपक्ष के दावों पर उठाए सवाल

विपक्ष के दावों पर सवाल उठाते हुए पात्रा ने कहा कि BJP प्रवक्ता ने पूछा कि अगर नेता लगभग एक साल से चुनावी गड़बड़ियों का आरोप लगा रहे थे, तो उन्होंने राष्ट्रपति को सबूत क्यों नहीं दिए. अगर आप बाद में सबूत पेश करने वाले थे, तो आप बिना सबूत के वहां क्यों गए? उन्होंने आगे आरोप लगाया कि गांधी ने विपक्ष के दावों पर प्रेसिडेंट के जवाब को गलत तरीके से पेश किया.

पात्रा ने कहा कि बाहर आने के बाद, यह नाकाबिल नेता कहता है कि प्रेसिडेंट उससे सहमत थे, और कहा कि राहुल गांधी देश में इतने ऊंचे पद पर बैठने के लिए उतने ज़िम्मेदार नहीं हैं. BJP प्रवक्ता की यह बात कांग्रेस और राहुल गांधी की लीडरशिप में 10 मेंबर वाले इंडिया ब्लॉक डेलीगेशन के प्रेसिडेंट मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मिलने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे समेत चार मांगों को बताते हुए एक मेमोरेंडम सौंपने के एक दिन बाद आई है.

मीटिंग के बाद राहुल ने क्या कहा था?

मीटिंग के बाद, राहुल ने कहा कि वह हैरान हैं कि प्रेसिडेंट ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों से इनकार नहीं किया. उन्होंने दावा किया कि प्रेसिडेंट ने कथित चुनावी गड़बड़ियों का सबूत मांगा था. मैं अभी भारत के प्रेसिडेंट के साथ एक बहुत ही अविश्वसनीय मीटिंग में बैठा था. हमने उन्हें अपना मेमोरेंडम दिया जिसमें PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के चुनावी सिस्टम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी.

राहुल ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रेसिडेंट को बताया था कि चुनावी हेरफेर के कथित सबूत देश को पता हैं, और दावा किया कि एक के बाद एक राज्य में चुनाव चुराए गए हैं.