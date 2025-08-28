Home > देश > संभल में तबाही मचाने के लिए अमेरिका से आई थी ये चीज, बच गए हैं सिर्फ इतने हिन्दू , रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

संभल में तबाही मचाने के लिए अमेरिका से आई थी ये चीज, बच गए हैं सिर्फ इतने हिन्दू , रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Sambhal report:दंगों में विदेशी हथियार मिले थे। रिपोर्ट में मेड इन यूएसए हथियार मिलने की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में लव जिहाद, दंगों और सामाजिक गतिविधियों के कारण धर्मांतरण का भी ज़िक्र है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 28, 2025 15:03:51 IST

sambhal report
sambhal report

Sambhal report: यूपी के संभल की डेमोग्राफी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। जिसे देख हर कोई हैरान रह गया है। रिपोर्ट की माने तो संभल में केवल 15 प्रतिशत हिंदू बचे हैं। बाकी पलायन कर गए। आज़ादी के बाद संभल नगर पालिका में 45 प्रतिशत हिंदू थे। तब से यहाँ की जनसांख्यिकी बदलती रही। तीन सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

न्यायिक आयोग का गठन

बता दें कि संभल हिंसा के बाद न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। 24 नवंबर, 2024 को इलाके में हिंसा भड़क उठी थी। संभल में मस्जिद में सर्वेक्षण के दौरान हिंसा हुई थी। न्यायिक आयोग में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा और सेवानिवृत्त आईएएस अमित मोहन, सेवानिवृत्त आईपीएस अरविंद कुमार जैन शामिल थे। आज न्यायिक आयोग की टीम ने सीएम योगी से मुलाकात की और एक गोपनीय जाँच रिपोर्ट सौंपी।

मिले मेड इन यूएसए हथियार

दंगों में विदेशी हथियार मिले थे। रिपोर्ट में मेड इन यूएसए हथियार मिलने की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में लव जिहाद, दंगों और सामाजिक गतिविधियों के कारण धर्मांतरण का भी ज़िक्र है। सूत्रों के अनुसार, संभल हमेशा से पठान तुर्कों के आंतरिक संघर्ष में जलता रहा है। 1947 से ही हर दंगे में सिर्फ़ हिंदू ही मारे जाते रहे हैं। इस बार भी हिंदुओं को मारने की योजना थी। दंगा करने के लिए बाहर से भीड़ बुलाई गई थी। हिंदू मोहल्ले में पुलिस की मौजूदगी के कारण हिंदू बच गए। पुरानी रंजिश के चलते तुर्क पठानों ने दंगों के दौरान एक-दूसरे को मार डाला।

हम इस देश के मालिक हैं-सांसद जिया-उर-रहमान बर्क

22 नवंबर को नमाजियों को संबोधित करते हुए सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने कहा था, हम पुलिस प्रशासन या सरकार के दबाव में नहीं आने वाले। हम इस देश के मालिक हैं। हम नौकर या गुलाम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाअल्लाह, क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जिस तरह अयोध्या में हमारी मस्जिद छीनी गई, हम यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे।

इस वजह से पलायन हो रहे हैं हिंदू

रिपोर्ट पर विहिप के विनोद बंसल ने कहा कि और भी विवरण आएंगे, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि कैसे हिंदुओं को एक बार नहीं, बल्कि कई बार इस्लामिक जिहादियों ने निशाना बनाया है। आज़ादी के बाद से उन्हें कई बार निशाना बनाया गया है। यही वजह है कि हिंदू पलायन को मजबूर हैं।

संभल हिंसा में मारे गए 5 लोग

बता दें संभल हिंसा में कम से कम 5 लोग मारे गए। मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश एक स्थानीय अदालत ने 19 नवंबर को दिया था, जब एक याचिका में दावा किया गया था कि 1526 में मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को ध्वस्त किया गया था। यह आदेश चंदौसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत ने पारित किया था। पहला सर्वेक्षण 19 नवंबर को किया गया था। 24 नवंबर को दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी।

