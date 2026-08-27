Video: बहुत ज्यादा एक्टिव है महाराष्ट्र साइबर, 1930 नंबर…समय रैना ने सबके सामने ऐसा क्या कह दिया? सीएम फडणवीस भी ठहाके लगाकर हंस पड़े

Samay Raina Video: महाराष्ट्र साइबर द्वारा साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें डिजिटल अरेस्ट नाम की साइबर जागरूकता शॉर्ट फिल्म और ‘1930 महाराष्ट्र साइबर एंथम’ लॉन्च किया गया. इस कार्यकर्म में समय रैना के अलावा आशीष विद्यार्थी, पंकज त्रिपाठी, शरद केलकर, सोनाली बेंद्रे, जावेद जाफरी, गायिका सुनिधि चौहान और मंगेश देसाई समेत कई कलाकार मौजूद थे. इस दौरान मौजूद सभी कलाकारों को अभियान में योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया.

इस दौरान एक दिलचस्प किस्सा देखने को मिला. जब समय रैना ने बोलना शुरू किया तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी हंसी नहीं रोक पाए. ऐसे में आइए जानते हैं कि समय रैना ने ऐसा क्या कहा? जिसे सुनने के बाद कार्यक्रम मे मौजूद सभी लोग हंसने लगे.

समय रैना ने क्या कहा?

इस कार्यक्रम में समय रैना ने कहा कि महाराष्ट्र साइबर और मेरा रिश्ता बहुत टाइम से चलता आ रहा है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि 1930 एक बढ़िया नंबर है. इस नंबर को मैंने तो अपने फोन में सेव कर रखा है. क्योंकि कई बार मुझे वहीं से कॉल आ जाता है. ये सुनने के बाद कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे. उन्होंने कहा कि मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र साइबर टीम काफी एक्टिव हैं. आप चाहे अमेरिका में हो या भारत में हो, ये आपको पकड़ लेंगे और ये बहुत ही अच्छी चीज है. लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि साइबर सेल का ऑफिसर एक कॉमिडियन के घर गया. उसे घर से उठाया और इस बार सम्मानित किया. इसके बाद उन्होंने सबको शुक्रिया कहकर अपनी बात खत्म कर दी.

Samay Raina got felicitated by honorable Chief Minister of Maharashtra today 👀🔥 Bro didn’t even hesitate, he said this is the first time that a Cyber Cell officer went to a comedian’s house in the morning, picked him up from home, and this time… it was for a felicitation 🗿… pic.twitter.com/4XjxWPEwrZ — Chota Don (@choga_don) August 26, 2026







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समय रैना का विवाद

दरअसल, 8 फरवरी 2025 को कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडिया गॉट लेटेंट’ का छठा एपिसोड प्रसारण के बाद विवादों में आ गया था. इसकी वजह इसका कंटेंट था. इस एपिसोड में पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्व मखीजा शामिल थीं. इस शो में रणवीर इलाहाबादिया द्वारा महिलाओं और पेरेंट्स को लेकर अपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग हंसने लगे थे. जिसके बाद देश के अलग-अलग राज्यों में समय रैना सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था.

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