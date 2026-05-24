BJP ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को क्यों लिखा लेटर? किस बात के लिए उठाई आवाज, भड़क गया विपक्ष

मुंबई में कई जगहों पर क्रिकेट मैचों के दौरान सलाम मुंबई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. अब इसे लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और इसके युवा मोर्चा ने मांग की है कि क्रिकेट मैचों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में “सलाम मुंबई” शब्द का इस्तेमाल बंद किया जाए. पार्टी की ओर से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र भेजकर आग्रह किया गया है कि मुंबई की पहचान के रूप में इस अभिवादन को उचित नहीं माना जा सकता.

बीजेपी नेताओं का कहना है कि “नमस्कार मुंबई” या “नमस्ते मुंबई” जैसे शब्द भारतीय परंपरा और मराठी संस्कृति से अधिक जुड़े हुए हैं. उनका मानना है कि सार्वजनिक मंचों पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाते हों. इसलिए सलाम मुंबई की जगह अब नमस्ते मुंबई या फिर नमस्कार मुंबई जैसे अभिवादन का इस्तेमाल होना चाहिए.

अभिवादन को लेकर बढ़ी सियासी खींचतान

इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है. विपक्षी दलों और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है. उनका कहना है कि मुंबई एक विविधता से भरा महानगर है, जहां हर धर्म, भाषा और समुदाय के लोग रहते हैं. ऐसे में “सलाम मुंबई”, “नमस्कार मुंबई” और “नमस्ते मुंबई” जैसे सभी अभिवादन शहर की असली पहचान यानी उसकी गंगा-जमुनी संस्कृति को दिखाते हैं. विपक्ष का आरोप है कि इस तरह के मुद्दों को उठाकर अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह केवल मुंबई की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान को मजबूत करने की कोशिश है.

राजनीतिक कार्यक्रम और नेताओं की सक्रियता

इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति में भी गतिविधियां तेज हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द ही एक पुस्तक का विमोचन करेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कार्यों पर आधारित है. यह कार्यक्रम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे, जिसमें महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण भी मौजूद रहेंगे. इस मौके पर राज्य और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल सकती हैं.