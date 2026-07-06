दो पत्नियों और बेटी की हत्या, 38 साल सलाखों के पीछे… कौन है भारत का सबसे लंबी सजा काटने वाला कैदी?

Saibanna N Natikar Story: ऊंची जेल की दीवारों और लोहे की सलाखों के पीछे लगभग चार दशक की कैद के बाद, 72 साल के साईबन्ना एन. नाटिकर के कदम धीरे-धीरे चल रहे थे जब वे परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल का मेन गेट पार कर रहे थे.

उनके लंबे सफेद बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और झुकी हुई काया बता रही थी कि समय ने उन्हें कितना बदल दिया है. जेल से निकलने के बाद उनकी पहली सांस निश्चित रूप से आज़ादी की थी, लेकिन इसके साथ ही पिछले 38 सालों की परछाइयां भी थीं, एक ऐसी किस्मत जिसे वे शायद कभी पीछे नहीं छोड़ पाएंगे.

देश में सबसे लंबे समय तक सज़ा काटने वाला कैदी

कर्नाटक जेल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, साईबन्ना को देश में सबसे लंबे समय तक सज़ा काटने वाला कैदी माना जाता है. DGP (जेल) आलोक कुमार का कहना है कि उन्होंने साईबन्ना को बेलगावी और कलबुर्गी जेलों में भी देखा है. वे कहते हैं कि जेल के अंदर उनका व्यवहार हमेशा अनुशासित और शांत था. लेकिन जेल के रिकॉर्ड में दर्ज यह अनुशासन उस अतीत को नहीं मिटा सकता जिसने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया.

जब साइबन्ना ने शक में ली अपनी दो पत्नियों की जान

1988 में, साइबन्ना पर अपनी पहली पत्नी, मलकव्वा की हत्या का आरोप लगा. उसे शक था कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है. इस शक ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया, और कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई. यहीं से उसकी लंबी जेल की सज़ा की शुरुआत हुई. 1994 में, उसे पैरोल मिल गई. रिहा होने के बाद, उसने दूसरी शादी कर ली. ऐसा लगा कि ज़िंदगी उसे दूसरा मौका दे रही है. एक नया परिवार बसा, एक बेटी, विजयलक्ष्मी, पैदा हुई, और सब कुछ नॉर्मल होने लगा. लेकिन यह शांति ज़्यादा दिन नहीं चली.

कुछ ही हफ़्तों बाद, वही शक, वही गुस्सा, और वही हिंसा फिर से सामने आ गई. साइबन्ना ने अपनी दूसरी पत्नी, नागम्मा, और उनकी मासूम बेटी, विजयलक्ष्मी की भी हत्या कर दी. आरोप यह था कि उसे उस पर बेवफ़ाई का शक था. धारदार हथियार से किए गए इस डबल मर्डर ने उसकी ज़िंदगी पर ऐसा दाग लगा दिया जिसे समय भी मिटा नहीं सका.

हत्याओं का कोई खास अफ़सोस नहीं

कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले सायबन्ना ने कहा कि इन हत्याओं की वजह से उसकी नौकरी और 10 एकड़ जमीन चली गई; उसका दावा है कि आज उस ज़मीन की कीमत ₹1 करोड़ से ज़्यादा होगी. इतने साल जेल में बिताने के बावजूद, उसका कहना है कि उसकी पत्नियों की बेवफ़ाई के सबूत थे, और उसे हत्याओं का कोई खास अफ़सोस नहीं है.

कोर्ट से मौत की सज़ा

2003 में, एक ट्रायल कोर्ट ने दूसरे डबल मर्डर के लिए उसे मौत की सज़ा सुनाई, जिसमें जुर्म की क्रूरता का ज़िक्र किया गया था. बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया. उसकी रिहाई तब हुई जब कानूनी दखल से पता चला कि उसने लगभग एक दशक अकेले कैद में बिताया था, एक ऐसा तरीका जिसे हाई कोर्ट ने गैर-कानूनी और अमानवीय माना था. उसे अपनी दया याचिका पर फैसले में देरी का भी फ़ायदा मिला, जिससे 37 साल बाद उसकी रिहाई हुई.