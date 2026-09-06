Sagar News: सागर में जहरीली शराब से मौत मामले का ललितपुर से क्या है कनेक्शन? FIR ने खोले कई राज़, यहां पढ़ें – 10 बड़ी बातें

Sagar Fake Liquor Case: मध्य प्रदेश (MP News) के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है. जिसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से मिल रहा है. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब सप्लाई में यूपी के रैकेट का हाथ हो सकता है. ललितपुर से सागर के सीमावर्ती गांवों में नकली शराब के पहुंचने की खबर सामने आ रही है.

उत्तर प्रदेश (UP News) के ललितपुर में नकली शराब तैयार होती थी. इसके बाद कम दामों में सागर के गांवों में इस नकली शराब को सप्लाई किया जाता है. ललितपुर पुलिस की पूछताछ में सागर में हुई मौतों के बारे में खुलासा हुआ है.

पूरे मामले की 5 बड़ी बातें

आरोपियों ने बंडा क्षेत्र में नकली शराब सप्लाई की बात कबूली है. आरोपियों में रवि लखेरा, शिवानी लखेरा, चंद्रेश लोधी और मोना राजा का नाम सामने आया है. बताया जा रहा है कि नकली रैपर और ढक्कन लगाकर असली शराब जैसी पैकेजिंग की जाती थी. नकली क्यूआर कोड लगाकर शराब सप्लाई किया जा रहा है. गाड़ियों और बाइक से सागर के गांवों तक शराब पहुंचाई जाती है. ललितपुर से सागर तक फैले नेटवर्क की जांच में पुलिस जुट गई है. सागर में संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज हो गई है. नकरी शराब सागर तक कैसे पहुंची? पुलिस इसकी भी जांच कर रही है. नकली शराब के रैकेट में स्थानीय लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

ललितपुर नकली शराब मामले की 5 बड़ी बातें

ललितपुर में कुछ महीने पहले नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था. जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. FIR के मुताबिक, नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ था. गंगापुरम कॉलोनी में घर के अंदर नकली शराब तैयार की जा रही थी. ललितपुर कोतवाली पुलिस को मौके से नकली शराब बनाने का भारी मात्रा में सामान मिला था. FIR के मुताबिक, 9109 नकली प्लास्टिक पाउच, 5329 नकली ढक्कन, 3363 नीले और 19161 लाल बारकोड, 43,700 नकली व्हिस्की लेबल और 50,400 प्रिंटेड लेबल बरामद हुए थे. नकली शराब की पैकिंग के लिए मशीनें और खाली ड्रम भी मिले थे. 20 लीटर की कई बोतलों समेत नकली शराब बरामद हुए थे. पुलिस के मुताबिक, नकली शराब को असली बताकर बेचने की तैयारी थी. सरकारी ठेकों और ढाबों तक नकली शराब पहुंचाने का आरोप है.

ललितपुर शराब मामले के एफआईआर में क्या-क्या दर्ज है?

FIR में छतरपुर और निवाड़ी में शराब कारोबार से जुड़े होने का जिक्र है. इसके अलावा, गिरोह पर नकली शराब तैयार कर मोटा मुनाफा कमाने का आरोप है. मौके से करीब 5.50 लाख रुपये की नकदी भी बरामद करने की जानकारी सामने आ रही है. पुलिस ने नकली शराब, बारकोड, रैपर और पैकिंग सामग्री जब्त की है. पुलिस के पहुंचने पर घर के अंदर से तरल पदार्थ बाहर फेंकने का FIR में उल्लेख है. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में गिरोह के नेटवर्क की जानकारी सामने आने का दावा किया जा रहा है.

FIR में रवि लखेरा, चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की, मनीष विश्वकर्मा, अंकित विश्वकर्मा और पुष्पेंद्र ठाकुर गिरफ्तार बताए गए हैं. इस पूरे मामले में आबकारी अधिनियम और BNS की कई धाराओं में FIR दर्ज किया गया है.