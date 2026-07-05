घर में मेड रखने से पहले केवल आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेना ही काफी नहीं, सुरक्षा के लिए जरूर बरतें ये सावधानियां

Domestic Helper Verification: आजकल के जीवन में लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें घर का काम करने में किसी की मदद की जरूरत पड़ती है. नौकरीपेशा लोगों से लेकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों वाले परिवारों तक में किसी हाउसहेल्प यानि मेड की जरूरत पड़ती है. लेकिन, मेड रखने से पहले आपको उसके बारे में कुछ बातों का पता जरूर लगा लेना चाहिए. ज्यादातर लोग केवल आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर ही मेड को घर में रख लेते हैं, जबकि ऐसा करना पूरी तरह से ठीक नहीं है.

घर में मेड रखने से पहले आपको उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करा लेनी चाहिए साथ ही साथ कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए. इसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

1. पुलिस वेरिफिकेशन कराएं

अगर आप अपने घर में किसी मेड को रखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करानी चाहिए. इससे इस बात का पता चल जाता है कि जिसे आप काम पर रख रहे हैं उसका कोई अपराधिक इतिहास तो नहीं रहा है. इससे उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है और पुलिस के रिकॉर्ड में उसकी डिटेल दर्ज हो जाती है, जिससे आप बाद में भी उस व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकते हैं.

2. रेफरेंस का लगाएं पता

अगर आप घर में किसी मेड को रखना चाहते हैं तो ऐसे में उसके रेफरेंस की जांच कराना भी बेहद जरूरी माना जाता है. यानि, जिसने भी आपको उस मेड का नंबर दिया है या फिर उससे मिलवाया है उसके बारे में भी पता लगाना जरूरी होता है. अगर मेड पहले किसी अन्य घर में काम कर चुकी है, तो वहां के मालिक से बात करके उसके व्यवहार और ईमानदारी का पता लगा सकते हैं.

3. स्थायी और वर्तमान एड्रेस का पता लगाएं

किसी भी मेड को घर में रखने से पहले आपको उसके एड्रेस के बारे में पता लगा लेना चाहिए. कई बार मेड के आधार कार्ड में कुछ और एड्रेस होता है और जिस घर में वह रह रहे होते हैं उसका एड्रेस अलग होता है. ऐसे में आपको वर्तमान एड्रेस के साथ ही आधार वाला एड्रेस भी पता लगा लेना चाहिए.